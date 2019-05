Aider les athlètes sourds et malentendants canadiens à monter sur le podium





Le gouvernement du Canada appuie l'Association des sports des Sourds du Canada et les athlètes sourds et malentendants du Canada

LAVAL, QC, le 22 mai 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada croit qu'il est important d'appuyer tous les athlètes canadiens afin de leur permettre de viser continuellement le podium.

Aujourd'hui, l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, accompagné de M. Angelo Iacono, député d'Alfred-Pellan, a annoncé une contribution de 762 800 dollars à l'Association des sports des Sourds du Canada (ASSC) dans le cadre du Programme de soutien au sport. Le ministre Rodriguez et M. Iacono ont fait cette annonce au nom de l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports.

Ce soutien s'échelonne sur une période de deux ans, la moitié des fonds étant distribués en 2018-2019, et le reste, en 2019-2020.

L'ASSC est un organisme pancanadien sans but lucratif consacré au développement de la pratique du sport au sein de la communauté des sourds, et particulièrement chez les jeunes sourds, afin d'assurer une représentation canadienne de qualité à des compétitions internationales. L'organisme offre aux jeunes Canadiens l'occasion de vivre une expérience de compétition, de voyager et de rencontrer d'autres athlètes qui partagent les mêmes objectifs.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'investir dans l'Association des sports des Sourds du Canada, car elle donne l'occasion aux athlètes sourds et malentendants du Canada de participer à des rencontres sportives internationales. Offrir aux jeunes athlètes la chance de performer, peu importe leurs capacités physiques, est essentiel au développement de l'avenir du Canada. Nous sommes fiers de promouvoir le sport inclusif et d'aider à faire en sorte que chacun puisse réaliser son plein potentiel. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Être actif fait partie intégrante de l'identité canadienne. Je tiens à ce que chacune, peu importe son âge, son genre ou ses capacités, ait la possibilité de faire du sport et tirer parti de ses ombreux bienfaits. En appuyant l'Association des sports des Sourds du Canada, notre gouvernement encourage les athlètes sourds et malentendants canadiens à poursuivre leurs rêves sportifs. Je suis convaincue que le travail effectué par l'Association rendra le sport encore plus accessible et accueillant pour tous les Canadiens. »

- L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sport

« Le fait d'offrir plus de possibilités de faire du sport prouve à tout le pays que le sport ne devrait pas avoir de limites et que tout le monde peut s'y adonner. Ces athlètes font preuve d'une grande persévérance et méritent le soutien et l'admiration du Canada. »

- M. Angelo Iacono, député d'Alfred-Pellan

Les faits en bref

L'ASSC est un organisme sans but lucratif consacré au développement des athlètes sourds et malentendants. Grâce à un soutien financier direct, l'ASSC les aide à participer à des compétitions sportives internationales sanctionnées par le Comité international des sports des Sourds et l'Organisation panaméricaine des sports des Sourds.

Sport Canada appuie l'ASSC depuis 1993, lui ayant versé à ce jour plus de 5 millions de dollars pour financer ses activités.

Le Programme de soutien au sport appuie le développement des athlètes et des entraîneurs canadiens. Le financement est accordé aux organismes admissibles pour des programmes qui s'harmonisent avec les objectifs de la Politique canadienne du sport.

