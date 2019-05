CleverTap obtient le label de compétence en expérience client numérique Digital Customer Experience (DCX) d'Amazon Web Services (AWS)





SAN FRANCISCO, 22 mai 2019 /PRNewswire/ -- CleverTap, la plateforme intégrale de gestion du cycle de vie client, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le label de compétence en expérience client numérique Digital Customer Experience (DCX) d'Amazon Web Services (AWS). Ce label reconnaît que CleverTap fournit des technologies éprouvées, ainsi qu'une expertise approfondie pour aider les clients du secteur de l'expérience client numérique en fournissant des solutions de bout en bout pour toutes les phases de l'engagement du client et de l'expérience numériques dont, l'automatisation du marketing, l'analyse, la segmentation et la gestion de campagne pour engager les clients et les clients potentiels à l'aide de la bonne messagerie, sur le bon appareil et au bon moment.

Atteindre le label de compétence en matière d'expérience client numérique d'AWS positionne CleverTap comme un membre du réseau de partenaires AWS (APN) qui offre une aptitude technique et une réussite avec les clients qui ont fait leurs preuves avec un accent particulier sur les charges de travail basées sur l'automatisation du marketing. Pour recevoir le titre, les partenaires APN doivent posséder une expertise approfondie d'AWS et proposer leurs solutions sur AWS de manière intégrée.

« Nous sommes ravis que la plateforme reçoive le label de compétence AWS DCX », a déclaré Anand Jain, directeur de la stratégie de CleverTap. « Nos clients nous font confiance pour fournir des expériences utilisateur intégrées et personnalisées, et notre équipe s'engage à garantir notre capacité à rendre ce processus aussi simple que possible en tirant parti de l'agilité et de l'étendue des services, ainsi que du rythme de l'innovation qu'offre AWS. »

AWS permet des solutions évolutives, flexibles et rentables venant de start-up ou d'entreprises internationales. Afin de contribuer à l'intégration et au déploiement fluide de ces solutions, AWS a créé le programme de compétences AWS pour aider les clients à identifier les partenaires APN de conseil et de technologie offrant une expérience et une expertise de l'industrie approfondies.

CleverTap aide les marques de produits de consommation à mieux engager et retenir leurs utilisateurs. Elle fournit près de 8 milliards de notifications push quotidiennement pour 1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde. Avec des clients dans 100 pays, CleverTap est la plateforme de choix pour les moteurs de la croissance et les spécialistes du marketing dans le monde entier.

CleverTap est une plateforme de gestion du cycle de vie client qui permet aux marques d'offrir des expériences client très agréables à l'échelle. Plus de 8 000 entreprises à travers le monde, dont Vodafone, Star, Sony, Domino's Pizza, GO-JEK, Cleartrip et BookMyShow font confiance à CleverTap pour proposer des expériences personnalisées et améliorer l'impact du marketing omnicanal au sein de l'ensemble du cycle de vie client. CleverTap est soutenue par d'importantes sociétés de capital-risque, dont Sequoia India, Tiger Global Management, Accel et Recruit Holdings et mène ses activités depuis San Francisco, Londres, Singapour, Bombay et Bangalore. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur clevertap.com ou suivez CleverTap sur LinkedIn et Twitter .

