Nomination à BAnQ : Martin Dubois nommé directeur général de la Grande Bibliothèque





MONTRÉAL, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le président-directeur général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), Jean-Louis Roy, annonce la nomination de Martin Dubois à titre de directeur général de la Grande Bibliothèque. M. Dubois prendra ainsi les commandes de la plus grande bibliothèque francophone en Amérique de par sa fréquentation, à compter du 17 juin 2019.

« Nous accueillons M. Dubois avec enthousiasme, convaincus que nos équipes seront animées par un professionnel hautement respecté. L'offre de la Grande Bibliothèque, qui touche des millions de Québécois annuellement, sera maintenue et enrichie par sa solide expérience en gestion de bibliothèques publiques couplée à sa maîtrise des technologies de l'information », a déclaré Jean-Louis Roy.

En plus de posséder un baccalauréat en actuariat, Martin Dubois détient une maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l'information et un diplôme d'études supérieures en gestion de HEC Montréal.

Monsieur Dubois a amorcé son parcours professionnel dans le milieu des technologies de l'information spécialisées pour les bibliothèques où il a occupé successivement plusieurs fonctions clés, notamment celle de directeur du service à la clientèle chez Sirsi Canada. Il oeuvre, depuis 2003, au Service des bibliothèques de Longueuil où il a d'abord été responsable des services techniques et des technologies de l'information, puis aux commandes de l'administration et de la gestion du réseau de huit bibliothèques publiques.

Ses multiples implications auprès de plusieurs organisations liées à la bibliothéconomie (notamment BIBLIOPRESTO.CA, l'Association des bibliothèques publiques de la Montérégie et la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec) et son solide parcours dans le milieu des technologies de l'information démontrent son expertise dans le milieu et son engagement à poursuivre les missions des bibliothèques publiques, grâce, notamment, aux technologies.

Martin Dubois succède à Danielle Chagnon, directrice générale de la Grande Bibliothèque depuis 2015, qui a récemment pris sa retraite.

Au sujet de BAnQ

Plus grande institution culturelle du Québec par sa fréquentation et la diversité de ses missions, pilier essentiel de la société du savoir, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a pour mandat d'offrir un accès démocratique à la culture et à la connaissance. Elle rassemble, conserve et diffuse le patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec. Elle offre aussi les services d'une bibliothèque publique d'envergure. BAnQ déploie ses activités dans 12 édifices ouverts à tous : la Grande Bibliothèque, BAnQ Vieux-Montréal et BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal, BAnQ Gaspé, BAnQ Gatineau, BAnQ Québec, BAnQ Rimouski, BAnQ Rouyn-Noranda, BAnQ Saguenay, BAnQ Sept-Îles, BAnQ Sherbrooke et BAnQ Trois-Rivières. BAnQ a reçu du ministère de la Culture et des Communications du Québec et de la Ville de Montréal le mandat de faire revivre la bibliothèque Saint-Sulpice, située à Montréal.

