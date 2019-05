CEM Corporation lance une nouvelle technologie de rupture pour transformer et simplifier la digestion par micro-ondes





MATTHEWS, Caroline du Nord, 22 mai 2019 /PRNewswire/ -- CEM Corporation, chef de file des systèmes de digestion par micro-ondes, a le plaisir de présenter sa dernière innovation technologique en matière de récipients, une technologie qui simplifie et améliore considérablement le processus de digestion. Cette nouveauté permet d'utiliser de simples récipients en verre jetables tout au long du processus de préparation des échantillons, de la balance à l'analyseur. Cela comprend la pesée, la digestion par micro-ondes, la dilution et le transfert sur un autoéchantillonneur ICP pour l'analyse. Ces récipients en verre jetables permettent d'éviter le lavage fastidieux des récipients en Teflon® MARS 6 et les protègent contre la contamination de lot à lot, notamment avec des échantillons sales et inconnus. Des demandes de brevet mondial sont en instance pour cette nouvelle technologie de récipient de rupture qui utilise la mesure de température iWave et une nouvelle capacité à double action de ventilation et de refermeture.

« CEM a été la première société à commercialiser des systèmes de digestion par micro-ondes il y a plus de 35 ans et nous continuons à innover et à repousser les limites de cette technologie pour mieux répondre aux besoins de nos clients à travers le monde. Cette nouvelle technologie va révolutionner la digestion par micro-ondes dans le monde », a commenté à Michael J. Collins, président et PDG de CEM Corporation. « Elle simplifie considérablement le processus en éliminant le transfert d'échantillons et le nettoyage des récipients. Elle remplace également l'ancienne technologie des récipients jetables, qui nécessitait une pression élevée pour éliminer la contamination croisée et dont le débit était généralement limité à cinq échantillons avec une durée de cycle d'une heure et demie. Avec sa double capacité de ventilation et de refermeture unique, cette nouvelle technologie élimine toute possibilité de contamination croisée à des pressions modérées et assure un débit de 24 échantillons avec un temps de cycle total de moins d'une heure. »

Ce nouveau processus simplifié devrait considérablement élargir l'utilisation de la digestion par micro-ondes pour l'analyse élémentaire. Ces récipients jetables permettront aux clients de la digestion en bloc d'adopter la technologie à micro-ondes pour la préparation des échantillons. Cela réduira le temps de digestion, actuellement de trois à quatre heures, à une durée de moins d'une heure tout en offrant un débit comparable.

CEM Corporation, société privée basée à Matthews, en Caroline du Nord, est un fournisseur de premier plan d'instruments de laboratoire. La société possède des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en France et au Japon, ainsi qu'un réseau mondial de distributeurs. CEM conçoit et fabrique des systèmes pour les sciences de la vie, les laboratoires d'analyse et les usines de traitement dans le monde entier.

