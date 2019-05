Ressources Cartier Inc. annonce les résultats d'élection de l'Assemblée Générale Annuelle

Ressources Cartier Inc. (« Cartier » ou la « Société ») annonce que, suite à son assemblée générale annuelle tenue le 21 mai 2019, les personnes suivantes ont été élues à titre d'administrateurs de Cartier : NominéeVotes pour% PourVotes Abstenus%...

Des familles de la région, des militants syndicaux de partout au Québec et même du Canada et des États-Unis convergeront samedi le 25 mai prochain vers Trois?Rivières pour participer à la Grande marche familiale avec les lockoutés d'ABI. À la rue...

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) Le député d'Argenteuil-La Petite-Nation et secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, Stéphane Lauzon, annoncera un...

Faits saillants : Les résultats de forage à New Beliveau continuent de confirmer le potentiel à fort tonnage avec des intersections titrant jusqu'à 3,4 g/t Au sur 17,8 mètres, incluant 12,2 g/t Au sur 3,3 mètres, et 2,2 g/t Au sur 25,2 mètres,...