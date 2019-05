Konica Minolta fait don de plus de 200 ordinateurs portables à l'école pour enfants surdoués Choice





MISSISSAUGA, Ontario, 22 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. ( Konica Minolta ) est heureuse d'annoncer qu'elle a fait don de plus de 200 ordinateurs portables à l'école pour enfants surdoués Choice , située à Richmond, en Colombie-Britannique. Ce don permettra aux élèves d'avoir accès à un ordinateur portable de la deuxième année jusqu'à la fin de l'école intermédiaire.



« C'est un grand bonheur que de jouer un rôle positif dans la vie des jeunes créatifs, engagés et brillants qui nous entourent, explique Warwick Gabriel, directeur national, Technologie de l'information chez Konica Minolta. Sachant que l'école Choice est contrainte à un budget faste et stratégique en raison de son objectif de restriction de la taille des salles de classe, nous avons jugé que la meilleure façon de donner un coup de pouce, c'était de donner des appareils technologiques. Nous espérons qu'avec ce don, les élèves de l'école Choice pourront acquérir des compétences qui leur ouvriront des débouchés professionnels intéressants auxquels ils n'auraient pas eu accès autrement. »

Fondée en 1985, l'école Choice est un établissement indépendant à but non lucratif pour élèves doublement exceptionnels ? des enfants surdoués (selon les critères du ministère de l'Éducation de la Colombie-Britannique) ayant un trouble d'apprentissage pour lequel ils ont besoin de soutien supplémentaire. Accueillant des élèves de la maternelle à la neuvième année, l'école Choice dispense l'enseignement du programme du Ministère, mais elle en adapte la cadence, la profondeur et l'étendue pour tenir compte des aptitudes et des passions des élèves.

« Le don de Konica Minolta nous a fait chaud au coeur, indique Mme Lynn Chartres, directrice de l'école Choice. Bon nombre de nos élèves ont de la difficulté avec l'écriture et l'organisation, deux compétences pour lesquelles les ordinateurs portables aideront grandement. Ils pourront se familiariser avec le doigté au clavier, apprendre à programmer et faire des recherches en ligne pour satisfaire leur curiosité ou faire leurs devoirs. Cet incroyable cadeau de Konica Minolta sera d'une grande aide pour l'apprentissage de nos élèves. »

