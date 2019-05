TELUS lance une émission obligataire en dollars US





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 22 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation (la « Société ») a annoncé aujourd'hui une émission de billets non garantis de premier rang d'une échéance de 30 ans (les « billets »). Les billets sont émis par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par BofA Securities, Inc., RBC Marchés des Capitaux, LLC, TD Securities (USA) LLC et Wells Fargo Securities, LLC.



Le produit net servira à rembourser la dette en cours, notamment du papier commercial en circulation, le rachat en tout ou en partie du montant total du capital de 1,0 milliard de dollars en circulation de billets de série CH à un taux de 5,05 pour cent arrivant à échéance le 23 juillet 2020 (les « billets de série CH »), et aux fins générales de l'entreprise. TELUS ne sera tenue de conclure le rachat des billets de série CH qu'après avoir émis l'avis de rachat conformément à l'acte de fiducie régissant les billets, si elle émet un tel avis.

L'émission est effectuée aux États-Unis en vertu d'un complément au prospectus accompagné d'un prospectus préalable de base simplifié de TELUS daté du 17 mai 2018 et déposé auprès de la Securities and Exchange Commission dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement en attente sur formulaire F-10. Les billets ne sont pas offerts au Canada ou aux résidents du Canada.



Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières dans un territoire quelconque. Les valeurs mobilières offertes n'ont pas été approuvées ou désapprouvées par une autorité de réglementation des valeurs mobilières du Canada ou des États-Unis, et aucune autorité ne s'est prononcée sur l'exactitude ou le bien-fondé du prospectus préalable de base simplifié ou du complément au prospectus.

Des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié et du complément au prospectus relatifs à l'émission des billets déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, du Canada et des États-Unis peuvent être obtenus auprès de la chef des services juridiques et de la gouvernance de TELUS, au 510, rue Georgia Ouest, 23e étage, Vancouver (Colombie-Britannique), V6B 0M3 (téléphone : 604-695-6420). Des exemplaires de ces documents sont aussi disponibles en version électronique, selon le cas, dans le Système électronique de données, d'analyse et de recherche des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (SEDAR) à www.sedar.com et dans le système Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval, administré par la US Securities and Exchange Commission (EDGAR), à www.sec.gov .

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés sur des événements futurs, notamment le prix et la date de clôture prévus de l'émission, et l'utilisation prévue du produit net de l'émission, notamment le rachat proposé des billets de série CH, qui sont prospectifs. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous émettions des hypothèses et des prévisions, et à ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs s'avèrent inexacts. L'échéancier et la date de clôture de l'émission indiquée plus haut sont assujettis aux conditions de clôture usuelles et à d'autres risques et incertitudes. Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité et est publié sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel de 2018 et du premier trimestre de 2019, ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com ) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov ). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est l'une des plus importantes sociétés de télécommunication au Canada, grâce à des revenus annuels de 14,5 milliards de dollars canadiens et à 14 millions de connexions clients, dont 9,7 millions d'abonnés des services mobiles, 1,9 million d'abonnés des services Internet, 1,2 million d'abonnés des services vocaux résidentiels et 1,1 million d'abonnés des services TELUS TV. TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, notamment des services mobiles, des services de transmission de données et de la voix, des services IP, des services de télévision, de vidéo et de divertissement, ainsi que des services de sécurité résidentielle et commerciale. TELUS est aussi le fournisseur informatique du domaine des soins de santé le plus important au Canada, et sa filiale TELUS International offre du service à la clientèle et des services d'affaires à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus sur TELUS, consultez telus.com.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Ian McMillan

Relations avec les investisseurs de TELUS

604-695-4539

ir@TELUS.com

Relations avec les médias de TELUS

François Gaboury

438-862-5136

francois.gaboury@telus.com

