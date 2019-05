Le CN décerne le Prix de manutention sécuritaire 2018 à 137 expéditeurs





MONTRÉAL, 22 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd'hui les lauréats de son Prix de manutention sécuritaire de 2018. Au total, 137 sociétés ont reçu un Prix de manutention sécuritaire, qui leur a été remis au cours d'une cérémonie spéciale.



« Au nom du CN, c'est avec un grand plaisir que je félicite chacune des entreprises lauréates d'un Prix de manutention sécuritaire 2018 », a déclaré James Cairns, premier vice-président Chaîne d'approvisionnement, Transport par rail du CN. « La sécurité est une valeur fondamentale au CN, et nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients afin de livrer leurs marchandises de façon sûre et efficace. Cette récompense vise à souligner les efforts de clients qui font de la manutention sécuritaire des marchandises dangereuses la priorité des priorités. »

Depuis 1992, le Prix de manutention sécuritaire du CN est remis aux clients qui font le chargement des marchandises dangereuses dans les wagons en respectant des normes rigoureuses en matière de manutention et d'expédition sécuritaires de produits réglementés. Les lauréats doivent respecter les critères en vigueur, selon le nombre total d'envois de marchandises dangereuses, toutes installations confondues.

Le Prix de manutention sécuritaire fait partie intégrante du programme de Gestion responsableMD ? une initiative d'amélioration continue de la performance à laquelle le CN participe, au Canada comme aux États-Unis.

Veuillez cliquer sur www.cn.ca/prixmanutentionsecuritaire afin d'afficher la liste des lauréats de 2018 des Prix de manutention sécuritaire du CN.

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca .

