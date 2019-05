Kyriba lance le traitement des paiements en temps réel via l'API de J.P. Morgan





Kyriba, le leader mondial des solutions d'optimisation des liquidités dans le Cloud, annonce aujourd'hui le lancement d'un nouveau service via l'API (application programming interface) de J.P. Morgan. Ce service permet aux clients de Kyriba, également clients de J.P. Morgan, de générer des paiements en temps réel aux États-Unis via le réseau RTP® de The Clearing House. Il s'agit de l'une des dernières options de connectivité de Kyriba, qui relient les systèmes financiers internationaux, permettant aux responsables financiers de mobiliser plus efficacement leurs liquidités.

« La vision de Kyriba d'élargir les possibilités de paiement disponibles pour les directeurs financiers et les trésoriers d'entreprise est en ligne avec les initiatives d'open banking de J.P. Morgan. Nos clients apprécient la possibilité de réaliser des paiements en temps réel et l'intégration de l'API que nous avons mise en oeuvre avec Kyriba permet à ces paiements d'être traités et confirmés en quelques secondes », déclare Sairam Rangachari, directeur international de l'Open Banking chez J.P. Morgan. « Ensemble, nous lançons la prochaine génération de technologie de paiement pour moderniser l'expérience de paiement de nos clients communs. »

Les paiements en temps réel (RTP ? Real Time Payment) apportent de nombreux bénéfices aux équipes financières d'entreprise qui ont besoin de plus de choix dans la façon dont elles traitent leurs paiements. En plus d'accélérer la transmission des ordres de paiement et l'accusé de réception en provenance de la banque, les paiements en temps réel du réseau RTP® de The Clearing House peuvent être envoyés à la demande, ce qui simplifie aussi le rapprochement et les traitements back-office des applications de paiements par rapport à une gestion de fichiers batch.

« L'intégration de l'API de J.P. Morgan signifie que Kyriba est le premier fournisseur solution de gestion de paiements à offrir des paiements en temps réel aux entreprises clientes de J.P. Morgan », déclare Bob Stark, vice-président de la stratégie chez Kyriba. « La rapidité et la fluidité offerte par l'intégration avec J.P. Morgan est une innovation pour nos clients qui souhaitent étendre l'automatisation des paiements en temps réel à leurs systèmes ERP et leur trésorerie. »

Kyriba est un leader dans le domaine des paiements et de la connectivité bancaire, traitant plus de 83 millions de transactions bancaires, 30 millions de paiements et 530 millions de transactions ERP pour le compte de ses clients chaque mois.

A propos de Kyriba Corp.

Kyriba offre une plateforme 100% SaaS hautement sécurisée, une connectivité bancaire performante et une intégration complète pour relever les défis financiers les plus complexes d'aujourd'hui. Des milliers d'entreprises, incluant plusieurs des plus grandes organisations au monde, comptent sur Kyriba pour rationaliser leurs processus clés, se protéger des pertes liées aux fraudes et à la cybercriminalité, et accélérer les opportunités de croissance grâce à un soutien décisionnel avancé. Le cabinet d'analyses technologiques IDC a reconnu Kyriba en tant que leader mondial de ses applications MarketScape for SaaS et de gestion de la trésorerie et des risques en Cloud pour 2017-2018. Le siège social de Kyriba est situé à San Diego (USA) avec des bureaux à Paris (principal centre de R&D et regroupant aujourd'hui environ un tiers des effectifs de la société), New-York, Londres, Tokyo, Singapour, Dubaï, Hong-Kong, Shanghai et Rio de Janeiro.

Plus d'informations : www.kyriba.com

A propos de J.P. Morgan's Corporate & Investment Bank

J.P. Morgan's Corporate & Investment Bank est un leader mondial des services destinés aux banques, aux marchés et aux investisseurs. Les plus grandes entreprises du monde, gouvernements et institutions nous font confiance dans plus de 100 pays. Avec 24 trillions de dollars d'actifs en conservation et 444 milliards de dollars d'actifs en dépôt, Corporate & Investment Bank fournit des conseils stratégiques, lève du capital, gère les risques et allonge les liquidités sur les marchés du monde entier. Pour de plus amples renseignements sur J.P. Morgan : www.jpmorgan.com.

