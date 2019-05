CenturyLink étend son portefeuille E-Services global





Le service E-LAN est désormais disponible en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord

PARIS, le 22 mai 2019 /PRNewswire/ -- CenturyLink, Inc. (NYSE : CTL), fournisseur mondial de technologie, a ajouté des capacités multipoint-à-multipoint à son portefeuille Ethernet E-Services pour aider les entreprises à simplifier leurs besoins en matière de bande passante et créer des Wide Area Networks (WAN) multinationaux sans couture afin de réduire les coûts et la complexité.

Le service E-LAN permet l'optimisation de E-Services, solution primée de CenturyLink qui fournit des configurations de réseau point-à-point, point-à-multipoint et multipoint. Les services sont certifiés MEF CE 2.0 et disponibles sur près de 300 marchés auprès des détaillants et des distributeurs on-net et off-net.

« Notre plateforme Ethernet Services globale assure à nos clients la flexibilité, la simplicité et l'évolutivité nécessaires pour concevoir leur réseau de manière à répondre à leurs exigences actuelles et futures », a déclaré Chris McReynolds, vice-président, core network services, chez CenturyLink. « La fiabilité d'Ethernet et la personnalisation offerte par notre plateforme SDN mature fournit une solide base pour un réseau évolutif, une informatique hybride et une connectivité Cloud. »

Le service E-LAN de CenturyLink peut être utilisé pour connecter de multiples sites sur des marchés Ethernet à l'échelle mondiale, au niveau régional voire uniquement dans une station de métro. La solution exploite des composants réseau compatibles Software Defined Network (SDN) et peut être facilement configurée avec les solutions CenturyLink Cloud Connect Dynamic Connections, Dynamic Capacity et Enhanced Management, ce qui permet aux réseaux d'entreprise de répondre en temps réel aux besoins de connexion spécifiques des sociétés. E-LAN prend également en charge des options Class of Service (CoS) uniques et multiples assurant la flexibilité de la conception du réseau, afin de mieux répondre aux exigences des applications de données du client.

« Le portefeuille étendu Ethernet Services de CenturyLink fournit une connectivité optimisée aux entreprises clientes et démontre son engagement continu en faveur de la fourniture de services réseau avancés et complets aux marchés mondiaux », a déclaré l'analyste du secteur Brian Washburn, practice leader, transformation réseau & Cloud, chez Ovum.

Faits clés

E-LAN offre des bénéfices significatifs aux entreprises en termes de flexibilité, sécurité, évolutivité et personnalisation :

Flexibilité : La solution peut être étendue et adaptée à mesure que les entreprises évoluent



Sécurité : Des connexions sans couture peuvent être réalisées pour les entreprises sur un réseau privé dédié



Évolutivité : Une variété de bandes passantes (de 2 Mbps à 6 Gbps) sont disponibles avec des réseaux intelligents évolutifs



Personnalisation : Les entreprises peuvent connecter différents sites, des data centers et des employés à distance en utilisant une connectivité Ethernet multipoint ou point-à-multipoint

Les solides capacités de réseau de CenturyLink incluent environ 725 000 km de fibre ainsi que des services dans plus de 60 pays et plus de 150 000 bâtiments on-net, assurant une connectivité à plus de 2 200 data centers privés et publics à travers le monde.

À propos de CenturyLink

CenturyLink (NYSE: CTL) est le deuxième plus grand fournisseur de télécommunications des États-Unis pour les grandes entreprises internationales. Avec des clients dans plus de 60 pays et un fort accent porté sur l'expérience client, CenturyLink vise à devenir le meilleur fournisseur de réseau du monde en répondant à la demande croissante des clients pour des connexions fiables et sécurisées. La société est également un partenaire de confiance pour ses clients, en les aidant à gérer la complexité croissante des réseaux et des technologies de l'information et en leur fournissant des solutions managées de réseau et de cyber sécurité qui les aident à protéger leur entreprise.

