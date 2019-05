/R E P R I S E -- Invitation média - Dévoilement de la programmation du 50e anniversaire du Bed-in pour la paix à l'hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth/





MONTRÉAL, le 16 mai 2019 /CNW Telbec/ - Pour souligner le 50e anniversaire du Bed-in tenu au Reine Elizabeth, la direction de l'hôtel convie les représentants des médias à une conférence de presse pour dévoiler plusieurs activations dont :

Une pièce en argent de la Monnaie royale canadienne pour souligner le 50e anniversaire de Give Peace a Chance

La Monnaie a immortalisé ce moment marquant de l'histoire du Canada et de la musique avec une pièce de collection en argent saluant le talent artistique et le militantisme social de John Lennon. Cette pièce en argent pur à 99,99 % reproduit l'illustre photographie en noir et blanc d'Ivor Sharp où l'on voit John et Yoko durant leur Bed-in pour la paix.

L'exposition Give Peace a Chance

Jusqu'au 9 octobre, l'hôtel présente dans son Grand hall une exposition gratuite relatant l'histoire de cette semaine notoire du point de vue du photographe Gerry Deiter qui était en reportage pour le LIFE Magazine.

Un nouveau design pour la porte de la célèbre suite

Les clients de l'hôtel découvriront un legs du 50e anniversaire. Le corridor et la porte de la suite ont été repensés pour faire revivre l'ambiance du Bed-in grâce à des photos d'archives.

Spectacle 50e anniversaire du Bed-in

Le 30 mai à 19 h, l'hôtel organise un concert bénéfice au profit d'Amnistie Internationale Canada francophone à l'Espace C2 situé au dernier étage. Cette soirée mettra en vedette les DJs Geneviève Borne et Ève Salvail, Beyries, Joël Denis (présent au Bed-in en 1969), Jonas Tomalty, Kevin Parent, Les Porn Flakes, Lulu Hughes, Miriam Baghdassarian et Yann Perreau.

Date : Jeudi 23 mai 2019 - 10 h Lieu : Fairmont Le Reine Elizabeth

Salle Agora, Grand hall, rez-de-chaussée

900 Boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal H3B 4A5





Horaire : 10 h 00 Projection du tableau Bed-in de Cité Mémoire et mot de bienvenue - Geneviève Borne, porte-parole du 50e anniversaire du Bed-in

10 h 15 Brèves allocutions et dévoilements

10 h 30 Q & A + photos

10 h 40 Visites guidées de la suite 1742 et de l'exposition Give Peace a Chance

Disponibles pour entrevues : membres de la direction du Reine Elizabeth; Jamie Desrochers de la Monnaie Royale canadienne; Joan Athey, de Peaceworks Now Productions; Gene Pendon, artiste; France-Isabelle Langlois, Amnistie Internationale Canada francophone; Geneviève Borne, porte-parole du 50e anniversaire.

RSVP : https://forms.gle/dj49VxgrFRo4GPDQ8 ou joanne.papineau@fairmont.com

SOURCE Fairmont Le Reine Elizabeth

Communiqué envoyé le 22 mai 2019 à 09:00 et diffusé par :