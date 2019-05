Avis aux médias - Grande marche familiale avec les lockoutés d'ABI





BÉCANCOUR, QC, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - Des familles de la région, des militants syndicaux de partout au Québec et même du Canada et des États-Unis convergeront samedi le 25 mai prochain vers Trois?Rivières pour participer à la Grande marche familiale avec les lockoutés d'ABI.

À la rue depuis le 11 janvier 2018, les 1030 lockoutés membres du Syndicat des Métallos sont pris en otage par les multinationales de l'aluminium Alcoa et Rio Tinto. Ce conflit affecte non seulement les 1030 familles, mais aussi l'ensemble de la région. Plus largement, des syndiqués de toutes les régions et de toutes les allégeances viennent aussi à Trois-Rivières pour dénoncer le long lockout financé par les contrats d'électricité.

Des discours seront prononcés avant la marche devant l'Amphithéâtre Cogeco, vers 11 h. Une deuxième vague de prises de parole se déroulera ensuite au retour du trajet au même endroit, vers 12 h15.

Point de presse

Samedi 25 mai, à 10 h 15

À côté de la scène extérieure

Amphithéâtre Cogeco

100, avenue des Draveurs à Trois-Rivières

Marche familiale 11 h Première vague de prises de parole sur le site de l'Amphithéâtre Cogeco

(Le directeur canadien des Métallos, Ken Neumann, le vice-président international des Métallos, Tom Conway, et un porte-parole du Syndicat du Royaume-Uni Unite, Andy Murray.) 11 h 10 Départ de la marche 12 h 15 Deuxième vague de prises de parole sur le site de l'Amphithéâtre Cogeco

(Des porte-paroles de différentes centrales syndicales, dont le secrétaire général de la FTQ, Serge Cadieux, le directeur québécois des Métallos, Alain Croteau, le porte-parole de Québec solidaire en matière de travail, Alexandre Leduc, et le président de la section locale 9700 des Métallos, Clément Masse.)

