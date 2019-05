Fonds d'appui au rayonnement des régions - 134 000 $ pour un nouveau sentier pédestre au lac Kénogami





SAGUENAY, QC, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay?Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer qu'un soutien financier de 134 000 $ est consenti à la Corporation du parc régional du lac Kénogami en vue de l'ajout d'un nouveau tracé familial de 10 km au sentier pédestre du lac Kénogami d'ici l'automne 2020.

L'aide financière, accordée dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement de la région (FARR), permettra également de faire la promotion du sentier qui s'étendra dorénavant sur plus de 50 km. Ce projet répond à l'une des priorités du Saguenay?Lac-Saint-Jean, qui consiste à soutenir les initiatives de développement et de maintien d'environnements favorables à la qualité de vie des citoyens.

Citations :

« Le sentier du lac Kénogami constitue un bel atout pour notre région et un attrait intéressant pour les amateurs de courte ou de longue randonnée en plein air. Ces nouveaux aménagements favoriseront l'accès au sentier et permettront de joindre une clientèle plus familiale. De cette façon, cette initiative contribuera à l'adoption de saines habitudes de vie chez les plus petits comme chez les plus grands. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« L'aide financière annoncée aujourd'hui permettra d'ajouter une boucle au sentier pédestre du lac Kénogami, contribuant ainsi au développement de la région grâce aux retombées touristiques. Voilà un autre projet structurant et porteur soutenu par le FARR. »

Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de donner l'occasion aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des initiatives structurantes qui contribueront à maximiser le développement des communautés. L'objectif est d'appuyer la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires.

Depuis le début du FARR, une aide financière totalisant près de 7 M$ a déjà été annoncée pour la réalisation de 21 projets au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Liens connexes :

Fonds d'appui au rayonnement des régions : www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr

