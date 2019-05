BMO Groupe financier honoré par le prix Visionary Award d'innovation en valeur partagée de 2019 de la WomenCorporateDirectors Foundation





MONTRÉAL, le 22 mai 2019 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui avoir été récompensé par la WomenCorporateDirectors Foundation qui lui a remis le prix Visionary Award d'innovation en valeur partagée de 2019.

Le prix Visionary Award de la WomenCorporateDirectors Foundation (WCD) récompense les entreprises qui sont des leaders en matière d'approches novatrices à l'égard de la diversité et de l'inclusion au sein de leur équipe de direction et de leur conseil d'administration, et qui incarnent les puissants avantages financiers que présente un lieu de travail diversifié et inclusif.

« Le profond engagement de BMO à faire progresser le leadership féminin s'affirme depuis des décennies », a déclaré Barbara Bowles, coprésidente du comité des prix Visionary Award.

« BMO compte au moins trois femmes parmi ses administrateurs depuis 1999 et elle est la première institution financière à avoir reçu le prix Catalyst pour l'avancement des femmes », a ajouté Joan E. Steel, coprésidente du comité avec Mme Bowles. « À BMO, la pérennité n'est pas un atout. Elle est au coeur même du plan stratégique. »

WomenCorporateDirectors a souligné l'engagement de BMO envers la diversité de la main-d'oeuvre, un engagement qui a fait en sorte que 40 pour cent des postes de la haute direction de BMO sont occupés par des femmes et 36 pour cent des membres indépendants du conseil d'administration de BMO Groupe financier sont des femmes, et qui a permis la mise en oeuvre d'initiatives soutenant les femmes entrepreneures telles que l'annonce en 2018 de la disponibilité d'un capital de trois milliards de dollars sur trois ans pour les entreprises canadiennes appartenant à des femmes.

« Nous sommes honorés de recevoir un prix Visionary Award de WomenCorporateDirectors. BMO reconnaît depuis longtemps qu'un effectif diversifié et inclusif a un impact puissant sur le potentiel et les perspectives de croissance des entreprises de tous les secteurs, y compris le nôtre », déclare Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. « Même si nous avons encore du travail à faire, nous sommes extrêmement fiers des progrès importants réalisés quant au nombre de femmes occupant des postes de direction dans notre organisation, notamment en tant que membres de notre conseil d'administration. Grâce à une plus grande diversité à tous les niveaux de notre organisation ainsi qu'à une plus grande participation des femmes, nous avons accéléré notre croissance et notre rendement, et renforcé notre culture organisationnelle. Il est clair qu'une équipe diversifiée et inclusive constitue un avantage tant pour nos affaires que nos clients. »

Exemples d'initiatives d'autonomisation des femmes en cours :

Des produits pour soutenir les femmes - BMO offre une gamme complète de produits et de services conçus pour aider les femmes. Par exemple, le capital de trois milliards de dollars destiné aux entreprises appartenant à des femmes créera aussi de nouveaux emplois et renforcera les collectivités. De plus, BMO propose des outils pédagogiques sur son site Web www.bmopourelles.bmo.com , ainsi qu'une série de baladodiffusions intitulée Son argent à elle. Ses choix. qui informe les femmes sur une vaste panoplie de thèmes pertinents.

Stratégie de diversité et d'inclusion - Vision 2020 est une stratégie pluriannuelle visant à améliorer le rendement et le leadership de la Banque en favorisant encore plus de diversité et d'inclusion dans l'ensemble de l'organisation.

Avancement professionnel - BMO croit en l'avancement des leaders à l'interne. Plus de 60 pour cent de ses cadres supérieurs ont suivi le programme ACCENT Leadership depuis son lancement en avril 2016.

Alliance pour les femmes de BMO - Plus important groupe-ressource d'employés de BMO, l'Alliance pour les femmes de BMO, qui compte plus de 3 000 membres, est une communauté d'employés - hommes et femmes - qui défendent l'inclusion, les relations d'influence, le développement, l'avancement et le soutien des femmes pour l'amélioration des affaires, des collectivités et de la culture de BMO.

Former les chefs de file de demain - BMO stimule l'avancement des chefs de file d'aujourd'hui et de demain. La Banque a commandité l'initiative « Les filles ont leur place » de Plan International dans le cadre de la Journée internationale de la fille, une initiative au cours de laquelle de jeunes femmes ont suivi les activités de plusieurs cadres de BMO. Le programme a présenté les différentes possibilités de carrière au sein de l'entreprise pour les futures dirigeantes.

Soutien aux partenariats public-privé - BMO a annoncé cette semaine la conclusion d'un partenariat avec Women and Gender Equality Canada afin de fournir des outils pédagogiques pour aider les organismes à but non lucratif soutenant les femmes, ainsi que sa commandite de la conférence Women Deliver 2019.

