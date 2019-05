Nordson EFD publie un nouveau guide de dosage de fluide pour la lubrification de bandes de métal





Nordson EFD, une société du groupe Nordson (NASDAQ: NDSN), leader mondial dans la fabrication de systèmes de dosage de fluide de précision, a publié un nouveau guide pour la lubrification de bandes de métal.

Le guide Solutions de Lubrification pour l'Emboutissage/Découpage décrit comment le système de lubrification MicroCoat® de Nordson EFD assure un revêtement d'huile plus uniforme et réduit considérablement le gaspillage d'huile jusqu'à 90%. Le système est ainsi rapidement rentabilisé grâce à une durée de vie de l'outil prolongée et à une réduction de la consommation d'huile, réduisant ainsi les coûts d'élimination des déchets.

Dans ce guide, huit clients utilisant le MicroCoat font part d'informations illustrant les avantages de la technologie LVLP (faible volume, basse pression) du système. Chaque client a une application différente, avec des problèmes spécifiques à résoudre.

"Notre système MicroCoat est le premier système de lubrification de bandes de métal à assurer un revêtement d'huile régulier et uniforme, sans pulvérisation excessive", déclare Claude Bergeron, responsable de la gamme des valves chez Nordson EFD. "Nos clients qui utilisent ces systèmes signalent des économies considérables grâce à une durée de vie de l'outil prolongée, à une consommation d'huile réduite, et à un environnement de travail plus propre."

Des coûts de dégraissage réduits, des émissions à la baisse, un nombre inférieur de rejets, l'élimination de brouillard dans la salle des presses, et la diminution des coûts d'élimination des déchets font partie des autres avantages indiqués par les clients MicroCoat dans le nouveau guide.

Pour plus d'informations et des exemples d'applications, regardez la vidéo de présentation du MicroCoat, ou rendez-vous sur nordsonefd.com/MicroCoat. Contactez-nous par e-mail à l'adresse info@nordsonefd.com, ou par téléphone au 00800 7001 7001.

À propos de Nordson EFD

Nordson EFD conçoit et fabrique des systèmes de dosage de fluides de précision pour les process d'assemblage manuels et les lignes d'assemblage automatisées. En permettant aux fabricants de déposer la même quantité d'adhésif, de lubrifiant ou d'autre fluide d'assemblage de manière constante, les systèmes de dosage Nordson EFD aident les entreprises de secteurs très divers à augmenter leur rendement, améliorer la qualité et réduire leurs coûts de production. Parmi les autres capacités de gestion de fluides figurent les seringues et les cartouches haut de gamme pour le conditionnement de produits mono et bi-composants, ainsi qu'une vaste gamme de raccords, coupleurs et connecteurs pour le contrôle du débit des fluides dans les environnements médicaux, biopharmaceutiques et industriels. La société est également l'un des principaux formulateurs de pâtes à souder spéciales pour les applications de dispensing et de sérigraphie dans le secteur de l'électronique.

À propos de Nordson Corporation

Nordson conçoit, fabrique et commercialise des produits et des systèmes différenciés pour la dépose et le traitement d'adhésifs, de revêtements, de polymères, de produits d'étanchéité et de biomatériaux ; et pour la gestion des fluides, l'essai et l'inspection, le traitement des surfaces et le séchage sous UV. Ces produits s'appuient sur une expertise approfondie en matière d'applications ainsi que sur un réseau international de vente et d'assistance. Nous servons une large gamme de marchés finaux de biens de consommation non durables, de biens de consommation durables et de technologie, comprenant l'emballage, les non-tissés, l'électronique, le médical, les appareils ménagers, l'énergie, les transports, le bâtiment et la construction, ainsi que l'assemblage et la finition de produits en général. Fondée en 1954, la société a établi son siège à Westlake, dans l'état de l'Ohio, aux États-Unis. Elle exerce ses activités et dispose de bureaux d'assistance dans plus de 30 pays. Visitez Nordson sur le Web aux adresses suivantes: www.nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp ou www.facebook.com/nordson.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 mai 2019 à 08:20 et diffusé par :