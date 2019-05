Les résidents, les entreprises et l'environnement de Saint John seront mieux protégés contre les inondations saisonnières





SAINT JOHN, le 22 mai 2019 /CNW/ - Aujourd'hui plus que jamais, les collectivités ont besoin d'aide pour s'adapter aux phénomènes météorologiques fréquents et de plus en plus intenses causés par les changements climatiques. Il est essentiel de réduire l'impact des catastrophes naturelles comme les inondations pour assurer la sécurité des familles canadiennes, protéger les entreprises locales et soutenir une économie et une classe moyenne fortes.

Marco Mendicino, secrétaire parlementaire de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Don Darling, maire de la Ville de Saint John, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement pour la stratégie d'atténuation des inondations de Saint John.

Le projet consiste à améliorer trois composantes essentielles des infrastructures de la Ville, soit la réfection de la digue, le rehaussement ou le remplacement des stations de pompage et le déplacement des infrastructures vulnérables des services publics d'électricité dans le secteur riverain de Saint John.

Une fois terminé, le projet contribuera à réduire les effets des tempêtes et des inondations sur plus de 20 000 personnes, à protéger les services publics et à réduire le risque de contamination des écosystèmes marins au coeur du quartier des affaires de la ville.

Le gouvernement du Canada alloue plus de 11,9 millions de dollars pour ces projets dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. La Ville de Saint John et Saint John Energy fourniront les 60 pour cent restants du financement du projet dans le cadre de programmes de financement d'immobilisations à long terme.

Citations

« Les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents dans les villes canadiennes. Il est temps de prendre des mesures concrètes pour s'adapter aux impacts des changements climatiques afin d'assurer un avenir sûr et prospère pour nos familles, nos entreprises et l'environnement. Ce projet permettra d'atténuer les dommages futurs causés par les inondations à Saint John et de protéger les Canadiens et les services essentiels dont ils dépendent. En investissant dans des infrastructures qui protègent les collectivités dès maintenant, nous faisons en sorte que les Canadiens puissent prospérer pour les générations à venir. »

Marco Mendicino, secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent plus violents, plus fréquents, plus dommageables et plus coûteux en raison des changements climatiques. En investissant dans des infrastructures qui protègent nos quartiers, nos entreprises et nos familles, nous bâtissons des collectivités qui peuvent résister aux catastrophes naturelles futures et prospérer pour les générations à venir. »

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique

« Comme résidents d'une collectivité côtière, nous vivons à Saint John-Rothesay sur la ligne de front de la bataille contre les changements climatiques. Ces dernières années, nous avons vu de nos propres yeux l'impact dévastateur que des inondations sans précédent peuvent avoir sur notre collectivité. C'est la raison pour laquelle nous savons que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous préparer à faire face aux phénomènes météorologiques toujours plus fréquents et plus violents qui accompagnent le changement de notre climat. Je suis donc incroyablement fier d'avoir contribué à la mise en oeuvre de ce financement fédéral direct qui vise à protéger les infrastructures essentielles de Saint John contre de tels phénomènes. Cet investissement fédéral historique dans notre collectivité est essentiel pour veiller à sa sécurité ainsi qu'à la continuité de sa renaissance économique pendant de nombreuses années. »

Wayne Long, député de Saint John-Rothesay

« Nous avons été témoins de la fréquence et de la gravité accrues des événements météorologiques qui ont des répercussions sur les collectivités partout au Canada. L'atténuation des effets des catastrophes attribuables au climat est aujourd'hui l'un des plus grands défis environnementaux auxquels nous sommes tous confrontés. En tant que Ville, nous prenons des mesures pour cerner nos vulnérabilités et collaborer avec nos partenaires gouvernementaux afin d'obtenir du financement qui nous permettra d'assurer la sécurité de notre collectivité, de protéger les infrastructures essentielles, de protéger l'environnement et d'assurer la croissance économique dans notre collectivité. »

Don Darling, maire de la Ville de Saint John

Faits en bref

Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un programme de 2 milliards de dollars sur 10 ans visant à aider les collectivités à bâtir les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux catastrophes naturelles comme les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses.

Le FAAC fait partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Investir dans des infrastructures vertes qui aident les collectivités à faire face aux effets croissants des changements climatiques fait partie intégrante de la transition du Canada vers une économie plus résiliente et à faibles émissions de carbone, ce qui fait partie des engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

vers une économie plus résiliente et à faibles émissions de carbone, ce qui fait partie des engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne , est le plan établi par le gouvernement pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments.

, est le plan établi par le gouvernement pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments. Étant donné que de nombreuses municipalités à l'échelle du Canada sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations.

