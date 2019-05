Invitation aux médias - Kiosques et séances d'information de la consultation publique sur l'avenir du secteur Bridge-Bonaventure





MONTRÉAL, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal invite les représentants des médias à assister à la séance d'information de la consultation publique sur sur l'avenir du secteur Bridge-Bonaventure aujourd'hui.

L'événement débutera par une activité portes ouvertes où une dizaine d'acteurs économiques, institutionnels et communautaires du secteur tiendront des kiosques d'information à compter de 15 h. Elle sera suivie d'une séance d'information à 19 h. Les représentants de la Ville y présenteront la vision et les principes proposés. La présentation sera suivie d'une période de questions du public. Cette séance sera diffusée en direct sur ocpm.qc.ca/en-direct ainsi que sur Facebook (@officedeconsultationpubliquedemontreal) et Twitter/Périscope (@OCPMontreal).

Journée d'information : mercredi le 22 mai 2019

Portes ouvertes, 15 h

Visitez les kiosques d'information et discutez avec les exposants dont Action-Gardien, Archer Daniels Midland (Farine Five Roses), le Port de Montréal, le Réseau express métropolitain - REM, Hydro-Québec, Montreal Irish Memorial Park Foundation, Parcs Canada, la Société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain, la Société Immobilière du Canada,la Société d'histoire de Pointe-Saint-Charles, et la Ville de Montréal.

Séance d'information, 19 h

Présentation de la Ville et questions du public.

Plaza Centre-ville, 777, boul. Robert-Bourassa, Métro Square-Victoria-OACI

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Halte-garderie gratuite offerte sur place

Toute l'information sur cette consultation est disponible sur le site Internet de l'Office au ocpm.qc.ca/bridge-bonaventure et peut aussi se trouver aux bureaux de l'Office situés au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414.

L'OCPM est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique qui lui sont confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Ces consultations publiques servent à recueillir l'opinion des citoyens, surtout sur des projets qui relèvent des compétences municipales en urbanisme et en aménagement du territoire, mais elles peuvent aussi s'étendre à tout projet soumis par le comité exécutif ou le conseil municipal. L'OCPM a été créé tout spécialement pour que certaines consultations publiques soient menées par une entité neutre. Les rapports de consultation de l'OCPM incluent toujours une analyse des préoccupations citoyennes ainsi que des recommandations spécifiques pour guider les décisions publiques. L'Office a aussi le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

SOURCE Office de consultation publique de Montréal

Communiqué envoyé le 22 mai 2019 à 08:17 et diffusé par :