MEDEC devient Medtech Canada





MONTRÉAL, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - MEDEC, l'association représentant les entreprises de technologies médicales du Canada, est heureuse d'annoncer qu'elle fonctionnera désormais sous le nom de Medtech Canada.

Par ce changement de marque, nous voulons rendre compte de la nature en constante évolution de l'industrie des technologies médicales, qui contribue au développement de la santé numérique, à l'offre de soins faisant de plus en appel aux technologies de l'information et de la communication et à la création d'occasions permettant des soins davantage axés sur le patient à domicile et en milieu communautaire.

«?Au Canada, les systèmes de soins de santé misent de plus en plus sur le numérique et sur des approches de soins centrées sur les patients. L'industrie des technologies médicales leur offre des solutions sécuritaires et efficaces qui contribuent à l'atteinte de leurs objectifs et offre aux patients la possibilité de vivre comme ils l'entendent, déclare M. Brian Lewis, président et chef de la direction de Medtech Canada. Le mandat de notre association s'est adapté en parallèle à ces changements, et nous collaborons avec nos partenaires des systèmes de santé afin d'améliorer les soins aux patients. Notre nouvelle identité traduit cette réalité.?»

Les technologies médicales constituent un élément vital de chaque facette des soins de santé, comme les dispositifs cardiovasculaires de pointe, les prothèses orthopédiques, l'équipement d'imagerie diagnostique ou l'un des nombreux autres produits de cette vaste industrie axée sur les patients.

Medtech Canada est une association menée par ses membres où s'activent des comités se penchant sur des enjeux propres à des sous-secteurs spécifiques ainsi que sur des sujets plus larges visant l'ensemble de l'industrie dans des domaines comme la promotion des approvisionnements stratégiques et les réformes du financement, les affaires réglementaires et la défense de l'écosystème des technologies médicales au Canada. L'association réunit également diverses parties prenantes grâce à des activités comme sa conférence annuelle sur les technologies médicales et son Collectif Hôpital-Communauté.

«?L'industrie des technologies médicales joue un rôle très important dans la prestation de soins de santé fondés sur la valeur et nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires pour faire avancer un tel changement, qui améliorera les résultats pour les patients et contribuera à la pérennité de notre système public de soins de santé?», indique M. Lewis.

À propos de Medtech Canada

Medtech Canada est l'association nationale qui représente l'industrie canadienne des technologies médicales. Elle compte plus de 320 entreprises d'équipements, de dispositifs et de services utilisés dans le diagnostic et le traitement des maladies et des problèmes de santé. Le secteur des technologies médicales représente près de 12?000 emplois au Québec.

