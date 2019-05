Des experts débattent de la fabrication décentralisée pour lutter contre les maladies tropicales négligées et promouvoir la couverture sanitaire universelle à l'occasion de l'Assemblée mondiale de la Santé





- De grandes figures mondiales de la santé ont parlé de la fabrication de médicaments biologiques et des maladies tropicales négligées (NTD) lors de la 72e Assemblée mondiale de la santé

- L'évènement s'articule autour des solutions scientifiques et technologiques novatrices visant à accroître l'accès aux médicaments et aux médicaments biologiques

DARMSTADT, Allemagne, 22 mai 2019 /PRNewswire/ -- Merck, grande entreprise axée sur les sciences et les technologies, a organisé une table ronde aujourd'hui, à l'occasion de la 72e Assemblée mondiale de la Santé qui se tient à Genève, en Suisse. Intitulée « N'oublier personne : de la philanthropie aux solutions sanitaires durables. Comment la fabrication décentralisée peut-elle faire partie d'une approche intégrée pour lutter contre les NTD et faciliter la couverture sanitaire universelle ? », la table ronde se composait de certains des plus éminents experts mondiaux en matière de santé et de politiques, notamment :

Le Docteur Brett Giroir , secrétaire adjoint à la Santé des États-Unis

, secrétaire adjoint à la Santé des États-Unis La Docteure Matshidiso Moeti, directrice régionale Afrique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)

Le Professeur et docteur Peter Hotez , doyen de la National School of Tropical Medicine du Baylor College of Medicine ( Texas , États-Unis) et directeur du Texas Children's Hospital Center for Vaccine Development

, doyen de la National School of Tropical Medicine du ( , États-Unis) et directeur du Texas Children's Hospital Center for Vaccine Development M. Subhanu Saxena, directeur régional Europe des partenariats en sciences de la vie à la Fondation Bill & Melinda Gates

des partenariats en sciences de la vie à la Fondation Bill & Melinda Gates M. Udit Batra , PDG de la division Sciences de la vie et membre du Conseil d'administration de Merck

« Merck s'engage à faire progresser la recherche et le développement en vue d'éliminer les maladies négligées et les maladies émergentes, comme la schistosomiase, l'une des maladies parasitaires les plus courantes et les plus dévastatrices dans les pays tropicaux, et qui entraîne plus de 280 000 décès chaque année », a déclaré M. Batra. « En notre qualité d'Organisation mondiale de la santé, nous visons à relever ces défis mondiaux et à offrir une meilleure qualité de vie. »

Le groupe d'experts a débattu du rôle de la fabrication décentralisée en tant que stratégie à même de résoudre le problème de l'accès aux médicaments et aux médicaments biologiques et à lutter contre les maladies tropicales négligées. Selon l'OMS, la fabrication de technologies de la santé a été un objectif poursuivi par les acteurs gouvernementaux des pays en développement du monde entier qui travaillent avec des partenaires du secteur privé pour élaborer la production.

« Nos partenaires et les gouvernements nous font savoir qu'il existe un vrai désir de rapprocher la fabrication de médicaments biologiques des patients, où qu'ils vivent, pour réduire les risques inhérents à la chaîne logistique, répondre aux maladies endémiques et fabriquer à un coût acceptable ou compétitif », a déclaré M. Batra. « Les solutions à usage unique et de traitement biologique d'aujourd'hui contribuent à rendre cette aspiration possible. Nous sommes prêts à aider les gouvernements et les fabricants à faire progresser leur infrastructure de production décentralisée de médicaments biologiques afin d'améliorer l'accès des patients aux médicaments biologiques et aux médicaments biosimilaires qui sauvent des vies. »

Depuis 2007, Merck soutient l'OMS dans la lutte contre la schistosomiase en Afrique à travers sa division Soins de santé. Le traitement le plus efficace contre cette maladie est, à ce jour, le Cesol® 600, un comprimé qui contient l'ingrédient actif bien toléré connu sous le nom de praziquantel. Merck fabrique les comprimés dans son usine du Mexique et assume les coûts de transport et de logistique nécessaires pour acheminer les comprimés en Afrique, tandis que l'OMS gère, surveille et documente la distribution au niveau local.

Merck travaille en étroite collaboration avec des universités et des instituts de recherche de premier plan pour faire progresser l'industrie des vaccins dans son ensemble, notamment avec le Baylor College of Medicine et le Jenner Institute de l'université d'Oxford.

L'entreprise mène deux collaborations distinctes avec le Baylor College of Medicine, l'une à travers sa division Sciences de la vie et l'autre par le biais de sa division Soins de santé. En 2017, la division Sciences de la vie de Merck a formé une alliance stratégique avec Baylor pour faire progresser la recherche et le développement de vaccins contre les infections négligées et émergentes. En 2017 également, la division Soins de santé de Merck a initié une collaboration avec l'Australian Institute of Tropical Health and Medicine (université James Cook, dans le Queensland) et Baylor, qui porte sur la recherche de nouveaux biomarqueurs pour le développement de vaccins et le diagnostic de la schistosomiase.

Vous pouvez suivre Merck sur Twitter @Merckgroup, sur Facebook @merckgroup et sur LinkedIn.

À propos des maladies tropicales négligées

Les maladies tropicales négligées (NTD selon l'acronyme anglais) sont un ensemble de 17 maladies qui touchent de manière disproportionnée plus d'un milliard de personnes vivant essentiellement dans les pays en développement. Grande cause d'invalidité, les NTD signifient un fardeau social et économique. Mais selon l'OMS, bon nombre de ces maladies pourraient être contrôlées et, dans certains cas, éliminées. Merck s'est engagée dans la recherche qui traitera, voire éradiquera les NTD et a redoublé d'efforts pour s'attaquer aux NTD dans le cadre de sa campagne visant à faciliter l'accès à la santé.

À propos de la schistosomiase

La schistosomiase est transmise par les plathelminthes (vers plats). Nager ou laver du linge dans de l'eau contaminée peut conduire les gens à contracter les larves de vers, qui infestent alors leurs organes internes. Le taux d'infection est particulièrement élevé chez les enfants, et même quand la maladie n'est pas mortelle, elle peut entraîner de graves conséquences. En partenariat avec d'autres organisations, dont l'OMS, Merck s'est fixé comme objectif d'éradiquer cette maladie.

À propos de l'Assemblée mondiale de la Santé

La 72e session de l'Assemblée mondiale de la santé (AMS) de l'OMS se déroulera à Genève, en Suisse, du 20 au 28 mai 2019. Des délégations de tous les États membres de l'OMS participent à l'AMS, laquelle est axée sur un programme de santé spécifique, préparé par le Conseil exécutif. L'Assemblée mondiale de la Santé a pour principales fonctions de déterminer les politiques de l'Organisation, de nommer le directeur général, de superviser les politiques financières, ainsi que d'examiner et approuver le budget du programme proposé.

Tous les communiqués de presse de Merck sont distribués par courrier électronique dès leur mise à disposition sur le site web de Merck. Rendez-vous sur www.merckgroup.com/subscribe pour vous inscrire en ligne, modifier vos choix ou vous désabonner de ce service.

À propos de Merck

Merck est une entreprise scientifique et technologique de premier plan, spécialisée en soins de santé, sciences de la vie et matériaux très performants. Quelque 52 000 employés y oeuvrent chaque jour à améliorer la vie de millions de personnes en créant des modes de vie plus joyeux et plus durables. Qu'il s'agisse de faire progresser les technologies d'édition de gènes, de découvrir des moyens uniques de traiter les maladies les plus problématiques ou de faciliter l'intelligence des dispositifs, Merck est là. En 2018, Merck a réalisé un chiffre d'affaires de 14,8 milliards d'euros dans 66 pays.

L'exploration scientifique et l'entrepreneuriat responsable ont toujours été au coeur des progrès technologiques et scientifiques de Merck. C'est le secret de la réussite de Merck depuis sa création en 1668. La famille fondatrice demeure à ce jour l'actionnaire majoritaire de la société cotée en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque « Merck ». Seuls les États-Unis et le Canada dérogent à cette règle, car ce sont les deux pays où l'entreprise exerce ses activités sous les noms d'EMD Serono dans les soins de santé, MilliporeSigma dans les sciences de la vie et EMD Performance Materials.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/890461/Merck_Dr_Udit_Batra.jpg

Communiqué envoyé le 22 mai 2019 à 08:00 et diffusé par :