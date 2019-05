SONACA Montréal annonce le départ du chef de la direction et la nomination de son successeur





Paul Costanzo deviendra chef de la direction de SONACA Montréal à compter du 1er juillet 2019

MIRABEL, QC, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - SONACA Montréal a annoncé aujourd'hui la nomination de Paul Costanzo au poste de chef de la direction. Il entrera en fonction à compter du 1er juillet 2019. Ayant précédemment occupé le poste de directeur financier des installations de SONACA Montréal, il succédera à Sylvain Bédard, qui prend sa retraite après une carrière très fructueuse. Monsieur Costanzo se rapportera à Bernard Delvaux, chef de la direction du Groupe SONACA en Belgique.

Paul Costanzo s'est joint à SONACA Montréal en 2014. Comptable de formation (Université Concordia), il possède une vaste expérience en gestion générale et financière dans le domaine de l'aérospatiale, notamment chez Bell Helicopter. « Je suis convaincu qu'il mettra toute son expérience et toute son énergie au service des meilleurs intérêts de SONACA Montréal. Au nom du conseil d'administration, nous lui souhaitons nos plus sincères félicitations et tout le succès dans ses nouvelles fonctions», a indiqué monsieur Delvaux.

Sylvain Bédard prend sa retraite après une longue et fructueuse carrière dans l'industrie aérospatiale. Il a joué un rôle déterminant dans la transformation du portefeuille des produits de SONACA Montréal et l'amélioration de l'efficacité de ses opérations.

« Son leadership et sa vision ont contribué à positionner SONACA Montréal en tant que leader mondial sur les marchés des avions commerciaux et d'affaires», a souligné monsieur Delvaux. « Le conseil d'administration a tenu à remercier sincèrement Sylvain Bédard pour le travail accompli au cours de son mandat et pour sa contribution importante au développement de l'entreprise, en lui souhaitant une longue et heureuse retraite», a-t-il conclu.

Afin d'assurer une transition en douceur et réussie, Sylvain Bédard agira en tant que conseiller spécial au chef de la direction jusqu'au 27 septembre 2019.

À propos de SONACA Montréal

SONACA Montréal est une filiale du groupe belge SONACA S.A. L'entreprise est active dans la fabrication de structures en aluminium de grande dimension pour l'industrie aéronautique. Ses principales activités sont l'usinage, le formage, le traitement de surface et l'assemblage de panneaux d'ailes pour les avions régionaux et d'affaires. SONACA Montréal est située à Mirabel, Québec, où elle emploie plus de 250 personnes. Pour plus d'informations sur Sonaca Montréal, visitez : www.sonacamontreal.com

À propos du Groupe SONACA

SONACA est un groupe international spécialisé dans le développement, la fabrication et l'assemblage de structures avancées pour les marchés civils, militaires et spatiaux. Le groupe est surtout connu pour son expertise dans les bords d'attaque d'ailes d'avion. SONACA est considérée comme le leader mondial dans ce domaine possédant 50 % du marché. Des installations de production sont présentes en Europe, en Chine, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Celles-ci emploient pas moins de 2?500 personnes, dont 350 ingénieurs. Le Groupe SONACA fournit aujourd'hui également des services d'ingénierie, de grands éléments en tôle, des voilures d'aile, des structures composites et des composants usinés.

