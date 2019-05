L'Institut canadien des actuaires recommande de hausser l'âge cible de la retraite





Les actuaires canadiens émettent un énoncé public recommandant de hausser l'âge de la retraite - Dans son énoncé public du 18 avril 2019, l'Institut canadien des actuaires (ICA) recommande que le gouvernement fédéral, avec l'accord des gouvernements provinciaux, fasse passer de 65 ans à 67 ans l'âge cible de la retraite aux termes du Régime de rentes du Québec et du Régime de pensions du Canada , et de la Sécurité de la vieillesse. Cet énoncé public vise à faire participer tous les Canadiens à une discussion sur l'évolution des besoins sociaux et les meilleures structures de programmes de retraite pour répondre à ces besoins. Il encourage ceux-ci à envisager de commencer à recevoir leur revenu de retraite plus tard, et de reconnaître que ces programmes constituent une excellente façon d'assurer leur sécurité financière lors d'une retraite à un âge plus avancé.

