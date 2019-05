Mois de l'activité physique





MONTRÉAL, 22 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre du mois de l'activité physique, la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal fait le point sur la sédentarité, et ses risques pour la santé.

L'inactivité physique et la mauvaise alimentation sont devenues des enjeux importants de santé publique. Combinées, ces deux mauvaises habitudes de vie sont la deuxième cause réelle de mortalité après le tabagisme aux États-Unis. L'inactivité physique est aussi associée à un risque accru de développer ou d'aggraver des maladies chroniques telles que l'insuffisance cardiaque, les maladies cardiovasculaires, l'accident vasculaire cérébral, le diabète de type 2, l'hypertension, certains cancers et l'ostéoporose.

L'importance d'aller au-delà des recommandations minimales d'activité physique

Au Canada, 76 % des hommes adultes et 79 % des femmes adultes ne font pas le minimum d'activité physique recommandé par l'Organisation mondiale de la Santé, soit 150 minutes par semaine, et les adultes canadiens passent en moyenne 9 heures et 48 minutes de leur période d'éveil à faire des activités sédentaires. Les travaux de recherche récents sur l'activité physique suggèrent qu'il n'est plus suffisant de suivre les recommandations minimales des organismes de santé publique pour réduire au minimum le risque de maladie cardiovasculaire.

La sédentarité : réellement nocive pour la santé

Selon une revue systématique et une méta-analyse1, les personnes très sédentaires avaient un risque 112 % plus élevé de souffrir du diabète que les personnes peu sédentaires, un risque 147 % plus élevé d'événement cardiovasculaire, un risque 90 % plus élevé de mortalité due à une maladie cardiovasculaire, et un risque 49 % plus élevé de mortalité, toutes causes confondues. Une autre étude sur les comportements sédentaires a été réalisée aux États-Unis de 1989 à 2003 auprès de 7 744 hommes âgés de 20 à 89 ans et qui n'avaient aucun antécédent de maladie cardiovasculaire. Les participants qui ont déclaré conduire leur voiture plus de 10 h par semaine, ou s'adonner aux deux comportements sédentaires (conduire et regarder la télévision) plus de 23 h par semaine, avaient un risque 82 % et 64 % plus élevé de mourir d'une maladie cardiovasculaire que ceux qui ont déclaré conduire moins de 4 h par semaine ou conduire et regarder la télévision moins 11 h par semaine, respectivement. Les participants qui étaient physiquement actifs (au travail et dans les loisirs), mais qui avaient autrement un comportement sédentaire, étaient moins à risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire que ceux qui étaient à la fois sédentaires et inactifs physiquement. De plus, avoir une tension artérielle normale, un poids normal et être plus âgé étaient associés à un risque moindre de mortalité due à une maladie cardiovasculaire.

«?L'activité physique?» a été définie comme n'importe quel mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui requièrent une dépense d'énergie et «?l'exercice?» comme une sous-catégorie de l'activité physique. L'exercice implique un comportement structuré et répété dans le but de maintenir ou d'améliorer la forme physique.

Que nous réserve l'avenir?

Passer de longues périodes de temps en position assise est très répandu dans nos sociétés modernes, et cela ne pourra qu'augmenter avec les innovations technologiques et sociales à venir. En plus de promouvoir la pratique d'exercices physiques réguliers, les organismes de santé publique devront probablement aussi inclure dans leurs directives la diminution du temps sédentaire et souligner l'importance de prendre des pauses «?actives?». Il est important de noter que faire des pauses ne veut pas dire nécessairement faire de l'exercice, mais peut consister par exemple à marcher pendant une minute, aller boire un verre d'eau ou faire une petite tâche ménagère pour ceux qui travaillent à la maison. Ce n'est pas plus difficile que cela!

Pour en apprendre davantage sur la prévention en santé cardiovasculaire, rendez-vous sur le site Web de l'Observatoire de la prévention de l'Institut de Cardiologie de Montréal : observatoireprevention.org.

