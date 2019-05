L'ISLE 2020 modernisé se tiendra au nouveau centre d'exposition de Shenzhen avec une solution unique en matière de DEL et de signalisation





GUANGZHOU, Chine, 22 mai 2019 /PRNewswire/ -- L'ISLE (ISLE 2020, ou « le salon »), le plus grand salon professionnel international dédié aux DEL et à la signalisation en Asie se tiendra du 24 au 27 février 2020 à Shenzhen, la base chinoise de production DEL et l'un des pôles d'innovation technologique du monde. Il sera hébergé au Shenzhen World Exhibition & Convention Centre (Shenzhen World ou centre mondial de conventions et d'expositions de Shenzhen), le nouveau complexe d'exposition de la ville, situé à 30 minutes de route de la plupart des grandes usines de DEL de Chine. L'ISLE 2020 permettra aux acheteurs du monde entier de réaliser des achats efficaces en faisant des recherches simples d'usines à la plateforme unique.

« L'ISLE 2019 a connu un énorme succès en termes de portée et de nombre de participants. Au total, plus de 250 000 visiteurs et 1365 exposants ont participé à la découverte d'opportunités commerciales et au partage des connaissances de l'industrie. L'augmentation des acheteurs internationaux, qui a augmenté de 10 % en 2019, est représentative de la croissance de l'industrie dans son ensemble », a déclaré Li Yingjie, PDG d'ISLE, « nous avons assisté au formidable succès de l'ISLE 2019 et la tenue d'ISLE 2020 au Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Shenzhen World) signifie une plus grande surface d'exposition et une plus grande proximité avec de nombreuses usines. La surface d'exposition de 160 000 m² nous permet de présenter davantage d'expositions et d'avoir un meilleur aperçu du secteur. Nous espérons attirer plus de visiteurs professionnels lors de l'ISLE 2020. »

L'événement de quatre jours présentera la technologie d'affichage d'écran, le système intégré audiovisuel, les DEL et la signalisation de plus de 2000 exposants, apportant une expérience immersive aux acheteurs mondiaux.

Le point culminant de l'exposition de 2020 sera l'introduction de six zones d'exposition segmentées, chacune offrant une solution d'affichage pour différents scénarios d'affaires : la ville intelligente, la nouvelle vente au détail, le campus intelligent, le divertissement panoramique, le cinéma numérique et le musée, la sécurité et le flux d'informations.

L'ISLE 2020 couvre la chaîne industrielle complète et couvre les chaînes d'approvisionnement en amont et en aval de l'industrie des écrans commerciaux, des systèmes audiovisuels intégrés, des DEL et de la signalisation. Les leaders de l'industrie tels qu'Absen, Unilumin, Hikvision, Aoto Electronics et Ledman ont déjà réservé de grands stands d'exposition pour l'ISLE 2020, grâce au plus grand espace d'exposition fourni par le tout nouveau Shenzhen World.

L'ISLE 2020 accueillera également plus de 30 conférences et forums en coopération avec des partenaires, notamment la filiale des applications DEL de l'association des fabricants d'optiques et d'optoélectroniques de Chine, l'institut chinois de la conception de scène et l'association du gouvernement électronique de la province du Guangdong ; l'événement rassemblera plus de 110 professionnels de l'industrie pour partager leurs points de vue sur 11 sujets d'actualité de l'industrie.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : http://en.isle.org.cn/

À propos d'ISLE

Le salon international de la technologie d'affichage grand écran, du système intégré d'intelligence audiovisuelle, des panneaux et des DEL (ISLE), organisé par Canton Fair Advertising Co., Ltd., China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp et de l'association chinoise de la technologie de divertissement est une plateforme de solution de chaîne de l'industrie pour les professionnels dans les domaines de la DEL, de l'affichage commercial, du système audiovisuel et de la signalisation. L'ISLE a eu lieu dans le complexe de la Foire de Canton à Guangzhou et aura lieu à Shenzhen World à partir de 2020.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/890274/ISLE_2020.jpg

Communiqué envoyé le 22 mai 2019 à 07:24 et diffusé par :