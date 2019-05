/R E P R I S E -- Invitation aux médias - En réponse à la pénurie de main-d'oeuvre - Le point sur les semaines d'activités « Mentorez une personne d'exception! »/





QUÉBEC, le 15 mai 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées (ROSEPH) fera le point sur la deuxième édition des semaines d'activités Mentorez une personne d'exception!, une initiative financée par SPHERE (Soutien à la personne handicapée en route vers l'emploi au Québec), grâce au soutien du gouvernement du Canada, dans le cadre du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées. L'initiative aura permis cette année à plus de 60 entreprises de 4 régions du Québec (Côte-Nord, Mauricie, Laurentides et Montérégie) de tenir des activités de mentorat en milieu de travail organisées grâce au soutien de leur Service spécialisé de main-d'oeuvre local, dont l'objectif visait l'embauche et le maintien en emploi de candidats d'exception.

Pour plus de détails, visitez le www.sphere-qc.ca/services/employeurs/mentorez-une-personne-dexception

À propos du ROSEPH

Le Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées (ROSEPH) est une association à but non lucratif qui réunit 23 services spécialisés de main-d'oeuvre dont la mission première est de favoriser l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. roseph.ca

À propos de SPHERE

SPHERE est un organisme canadien à but non lucratif dont la mission est de faciliter l'accès à l'emploi aux personnes en situation de handicap professionnel. SPHERE dispose de fonds et d'une expertise lui permettant d'offrir un soutien financier personnalisé pour des projets d'intégration en emploi. SPHERE est responsable du volet québécois de l'offensive « Mentorat et Compétences » de l'Association canadienne de soutien à l'emploi, dont il est membre. Le projet « Mentorez une personne d'exception! » est financé en partie par le gouvernement du Canada, dans le cadre du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées. sphere-qc.ca

