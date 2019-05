/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire pour le mercredi 22 mai 2019/

9 h 30

Le premier ministre fera une annonce concernant l'avenir de la Garde côtière canadienne et tiendra un point de presse. Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Jonathan Wilkinson, le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, la présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique, Joyce Murray, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, Carla Qualtrough et le commissaire de la Garde côtière canadienne, Jeffery Hutchinson, seront présents.