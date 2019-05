Canopy Growth fait l'acquisition de This Works®, une entreprise bien établie spécialisée en soins de la peau et en bien-être





L'entreprise londonienne fera partie intégrante de l'entrée de Canopy Growth dans l'industrie des produits naturels de bien-être et renforcera la présence internationale de la Société

SMITHS FALLS, Ontario et LONDRES, 22 mai 2019 /PRNewswire/ -- Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (NYSE: CGC) (la « Société » ou « Canopy Growth ») vient de finaliser une transaction en espèces pour faire l'acquisition de This Works pour une somme de 43 millions £ (73,8 millions $ CA). Fondée en 2004, This Works s'est positionnée en tant que chef de file mondial en matière de solutions naturelles de sommeil et de soins de la peau dont la clientèle fidèle est répartie dans 35 pays.

This Works, dont le siège social est à Londres, en Angleterre, offre un large éventail de produits naturels de haute qualité pour les soins de la peau et le sommeil qui ont permis à l'entreprise d'avoir une clientèle loyale qui se procure les produits les plus connus, notamment le vaporisateur pour oreiller sommeil profond, le sérum matinal avec acide hyaluronique et l'huile pour jambes sèches.

Grâce à son approche unique en matière d'élaboration de solutions qui correspondent à l'horloge biologique 24 h, This Works a fait évoluer ses gammes de produits au-delà du cadre traditionnel vers un régime complet qui énergise la peau ? et le bien-être global ? à chaque moment de la journée, à commencer par une bonne nuit de sommeil. Cette acquisition est un élément clé d'une stratégie de CBD et de chanvre multifacette alors que Canopy Growth continue de s'appuyer sur sa plateforme marketing et sa production verticalement intégrée, qui comprend actuellement des milliers d'acres en production de chanvre sur plusieurs continents, des centaines de millions de dollars en investissement de capitaux en production et traitement de produits à base de CBD dérivés du chanvre, une expansion rapide au sein de l'Union européenne et d'autres régions clés, ainsi que l'introduction de nouvelles marques et de nouveaux produits infusés au CBD au marché mondial des produits liés au sommeil, au bien-être et à la beauté.

Dre Anna Persaud, chef de la direction de This Works, restera à la tête des activités de l'entreprise à la suite de l'acquisition afin de continuer à faire progresser l'entreprise. Depuis qu'elle s'est jointe à l'entreprise en 2009, Dre Persaud travaille d'arrache-pied pour élaborer des solutions de soins de la peau ciblées, qui combinent les connaissances sur l'horloge biologique de la marque et les apprentissages en matière de mode de vie moderne, le tout basé sur la science. Cette approche de développement de produits se retrouve dans les solutions naturelles pour le sommeil primées de This Works, avec 4,2 millions de vaporisateurs pour oreiller vendus en Europe, au Royaume-Uni, en Chine et aux États-Unis depuis le tout premier vaporisateur pour oreiller sommeil profond de la marque lancé en 2011. Ensemble, Canopy Growth et This Works continueront d'appuyer les activités actuelles de This Works en mettant davantage l'accent sur le développement de produits et l'expansion à l'échelle mondiale afin d'inclure une nouvelle gamme de produits pour les soins de la peau et le sommeil infusés au CBD.

« Depuis 2004, This Works s'engage à élaborer des solutions naturelles hautement efficaces pour la peau qui sont basées sur la science et éprouvées. Ce nouveau chapitre qu'entame notre entreprise ainsi que l'occasion de se joindre à Canopy Growth, le leader mondial diversifié dans le domaine du cannabis et du chanvre, sont pour nous une grande source d'enthousiasme, a affirmé DreAnna Persaud. En tant que marque de mieux-être de premier plan et pionnière de produits de beauté et de sommeil, nous sommes passionnés par ce que le CBD offre aux consommateurs de produits de beauté. Canopy Growth se chargera de l'expertise, de la recherche, de la rigueur scientifique et de l'assurance de la qualité, ce qui permettra à This Works d'aller de l'avant dans le marché de produits de beauté et de mieux-être qui est en constante évolution. »

« Nous avons été étonnés de voir à quel point la clientèle de This Works est loyale et satisfaite, ce qui témoigne de l'intégrité bien ancrée au sein de la Société et de sa réputation, a affirmé Bruce Linton, président et cochef de la direction, Canopy Growth. Nous croyons que le CBD a le potentiel de transformer les industries de solutions de sommeil et de cosmétique, et nous travaillons depuis des années pour construire et établir le bon point d'entrée. Dès que nous avons rencontré Dre Persaud et son équipe, nous savions qu'ils étaient les bons partenaires pour entreprendre cette aventure ».

En plus de bonifier l'offre de produits de Canopy Growth, l'acquisition de This Works viendra renforcer les activités et la présence internationale de la Société au Royaume-Uni. En janvier 2019, la Société a annoncé la formation de Spectrum Biomedical UK, une coentreprise entre Canopy Growth Corporation et Beckley Canopy Therapeutics, une entreprise axée sur la recherche établie à Oxford, dans le but de répondre à la demande en produits médicinaux à base de cannabis de haute qualité au Royaume-Uni.

Poussons vert l'avenir

Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX: WEED , NYSE: CGC), un leader mondial diversifié dans le domaine du cannabis, du chanvre et d'appareils liés au cannabis, propose plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin, notamment sous forme déshydratée, d'huile et de gélules ainsi que d'appareil médicaux par l'intermédiaire d'une de ses filiales, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement à bâtir une société d'envergure mondiale un produit, un établissement et un pays à la fois. La Société exerce ses activités dans plus d'une douzaine de pays sur cinq continents.

La division médicale de la société, Spectrum Therapeutics, est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis; elle a par ailleurs affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement de PI. Spectrum Therapeutics offre une gamme de produits à spectre complet utilisant le code-couleur de Spectrum, ainsi que le Dronabinol dérivé d'un seul cannabinoïde sous la marque Bionorica ethics.

La société exploite des magasins de vente au détail à l'échelle du Canada sous ses bannières récompensées Tweed et Tokyo Smoke. Tweed est une entreprise de production de cannabis reconnue à l'échelle mondiale qui a mis en place un vaste et solide réseau en mettant l'accent sur des produits de qualité et des relations constructives avec sa clientèle.

De nos inscriptions historiques à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York à notre expansion internationale continue, la fierté d'offrir de la valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur dont les deux icônes du cannabis Snoop Dogg et Seth Rogen, les légendes de la culture du cannabis DNA Genetics et Green House Seeds, ainsi que le leader des breuvages alcoolisés selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth exploite dix installations de production de cannabis autorisées pour une capacité de production de plus de 4,4 millions de pieds carrés, dont plus d'un million de pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. Pour en savoir plus, consultez le site : www.canopygrowth.com .

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens attribué dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires, et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs ou l'information prospective comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth ou de ses filiales diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs ou l'information prospective contenue dans ce communiqué. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, des énoncés comme celui-ci : « Cette acquisition est un élément clé d'une stratégie de CBD et de chanvre multifacette alors que Canopy Growth continue de s'appuyer sur sa plateforme marketing et sa production verticalement intégrée, qui comprend actuellement des milliers d'acres en production de chanvre sur plusieurs continents, des centaines de millions de dollars en investissement de capitaux en production et traitement de produits à base de CBD dérivés du chanvre, une expansion rapide au sein de l'Union européenne et d'autres régions clés, ainsi que l'introduction de nouvelles marques et de nouveaux produits infusés au CBD au marché des produits liés au sommeil, au bien-être et à la beauté. ». Les risques, les incertitudes et d'autres facteurs entrant en ligne de compte dans cette information prospective pourraient porter en réalité les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les possibilités à différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans une telle information prospective, y compris la capacité de la Société à satisfaire ses contrats de ventes provinciales, ou les provinces d'acheter tout le cannabis qui leur est attribué et les risques figurant dans la notice annuelle de la Société du 27 juin 2018 qui a été déposée auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada disponible dans le profil d'émetteur de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com . Même si la Société croit que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs ou l'information prospective dans ce communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces renseignements et aucune garantie n'est fournie que ces événements se produiront dans les délais divulgués ou même qu'ils se produiront ou non. Les énoncés prospectifs et l'information prospective contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du présent communiqué, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs ou cette information prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

Caitlin O'Hara

Relations avec les médias

Caitlin.Ohara@canopygrowth.com

613 291-3239;



Relations avec les investisseurs

Tyler Burns

Tyler.burns@canopygrowth.com

855 558-9333, poste 122



Directeur : Bruce Linton

tmx@canopygrowth.com

