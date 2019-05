/R E P R I S E -- Avis aux médias: annonce en matière d'infrastructure à Montréal/





MONTRÉAL, le 21 mai 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure en présence du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, et de la présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), Mme Vicki May Hamm.

Date : Le mercredi 22 mai 2019



Heure : 14 h



Lieu : Bâtiment 7

1900 Le Ber, Suite 201

Montréal (Québec) H3K 2A4

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 22 mai 2019 à 07:00 et diffusé par :