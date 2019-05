Le Cirque du Soleil fait son retour sur la glace avec le spectacle Cirque du Soleil AXEL





Une nouvelle expérience fusionnant du patinage de calibre international et des acrobaties à couper le souffle.

TOURNÉE EN ARÉNA DÈS OCTOBRE 2019

La prévente exclusive des billets pour les membres du Club Cirque commence aujourd'hui.

La vente des billets au grand public commencera le vendredi 31 mai 2019.

MONTRÉAL, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le Cirque du Soleil est fier d'annoncer son retour sur la glace avec une nouvelle création qui vous transportera dans le monde vibrant de Cirque du Soleil AXEL. Cette expérience unique mettra en avant d'étonnantes performances sur glace dans des mondes fantastique alliant des projections étonnantes à de la musique originale jouée en direct qui inclut des chansons populaires.

« Le succès de notre première création sur glace a renforcé notre ambition d'explorer davantage les vastes possibilités créatives que procurent ce terrain de jeu », a affirmé Daniel Fortin, vice-président, Création. « Avec Cirque du Soleil AXEL, nous offrirons une expérience électrisante, repoussant les limites de la créativité avec l'approche incomparable qui a forgé la réputation du Cirque du Soleil. »

Le spectacle raconte l'histoire d'Axel, un jeune homme dont la passion pour la musique et les arts graphiques prend vie dans une aventure exaltante qui nous rappelle qu'il faut croire en ses rêves. Découvrez ce jeune artiste et la fascinante Lei dans une quête effrénée de l'amour et de l'épanouissement personnel.

Créé pour les tournées en aréna à travers le monde, Cirque du Soleil AXEL fera son entrée sur la glace pour la première fois à Cornwall, en Ontario, le 4 octobre 2019, avant de prendre la route vers plusieurs villes aux États-Unis. Cette nouvelle expérience sur glace sera présentée à Québec et à Montréal plus tard cette année.

Pour se procurer des billets

Dès aujourd'hui, 11 h 00 HE, les membres du Club Cirque peuvent se procurer des billets au moyen d'une prévente en ligne exclusive à l'adresse cirquedusoleil.com/axel. Les ventes des billets au grand public commenceront le 31 mai. Pour vous inscrire au Club Cirque et recevoir l'accès à cette offre exclusive, cliquez ici.

Cornwall, Ontario

Syracuse, New York

Huntsville, Alabama

Pensacola, Floride

Tampa, Floride

Jacksonville, Floride

Roanoke, Virginie

Worcester, Massachusetts

Autres dates de tournée à venir.

La prévente exclusive pour les membres du Club Cirque pour Montréal et Québec commence le 17 juin 2019.

Partenaires

Cirque du Soleil AXEL est présenté par Placements mondiaux Sun Life, commanditaire principal de tournée au Canada. Le Groupe Cirque du Soleil souhaite également remercier Champagne Nicolas Feuillatte, Mastercard, Simons et Van Houtte, nos commanditaires officiels.

Pour plus d'information: cirquedusoleil.com/AXEL

Suivez #AXELCirque et #CirqueduSoleil sur les médias sociaux: Facebook | Twitter | Instagram

À propos du Groupe Cirque du Soleil

Cirque du Soleil AXEL est la 48e production originale du Cirque du Soleil, une division du Groupe Cirque du Soleil, et sa deuxième expérience sur glace.

Le Groupe Cirque du Soleil est un chef de file de l'industrie du divertissement live. En plus de produire des spectacles d'art circassien de renommée internationale, l'organisation d'origine canadienne propose une approche créative élargie pour y inclure une grande variété de formes de divertissement, notamment les productions multimédias, les expériences immersives, les parcs thématiques et les événements spéciaux. Le Groupe emploie actuellement 4 500 personnes issues de près de 70 pays différents. Au-delà de ses diverses créations, le Groupe Cirque du Soleil vise à exercer une influence positive sur les gens, les collectivités et la planète au moyen de ses outils les plus importants : la créativité et l'art. Pour de plus amples renseignements sur le Groupe Cirque du Soleil, rendez-vous sur le site legroupecirquedusoleil.com.

SOURCE Cirque du Soleil

Communiqué envoyé le 22 mai 2019 à 07:00 et diffusé par :