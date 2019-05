Setoo conclut un accord visant à offrir des produits d'assurance aux clients de lm group





Grâce à la plate-forme de Setoo, les clients de lm group auront la possibilité de découvrir et de bénéficier d'un nouveau type de services d'assurance

LONDRES, 22 mai 2019 /PRNewswire/ -- Setoo, la société qui permet aux entreprises de commerce électronique d'élaborer et de distribuer des produits d'assurance et de protection personnalisés, a conclu un accord avec lm group, dans le but de proposer aux clients européens de l'une des principales agences de voyages en ligne au monde des produits d'assurance et de protection innovants et faciles à utiliser qui ne demandent pas le moindre processus de réclamation et offrent une indemnisation immédiate.

Parfaitement adaptées au parcours client, les offres d'assurance seront disponibles au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne, ce qui permettra aux voyageurs de se prémunir contre les vols retardés. il est prévu d'élargir la gamme des produits pour inclure les risques liés aux conditions météorologiques et aux correspondances de vols ratées.

L'initiative va donner à lm group la possibilité d'offrir des protections extrêmement ciblées, personnalisées et transparentes qui favorisent la conversion des clients. Les clients utilisant les nouveaux produits d'assurance bénéficieront d'un meilleur parcours client et jouiront d'une assurance exceptionnelle.

Guk Kim, directeur de la croissance du groupe lastminute, a déclaré : « Cette initiative menée avec Setoo crée de nouvelles opportunités pour stimuler les offres complémentaires et aussi pour renforcer la fidélité à notre marque en proposant à nos clients des produits plus personnalisés qui ne leur posent pas de tracas. La plate-forme de Setoo permet de tester en permanence et en toute flexibilité de nouveaux produits qui protègent nos clients contre les imprévus, en optimisant les performances et les taux de conversion ».

Noam Shapira, co-fondateur et co-PDG de Setoo, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir été choisis par lm group pour étoffer leur offre à valeur ajoutée. Nous avons hâte d'entamer une collaboration longue et fructueuse qui génèrera de nouveaux produits passionnants pour protéger les consommateurs contre une batterie de risques et améliorer leur expérience de voyage dans leur ensemble ».

La plate-forme de Setoo offre des capacités technologiques de pointe qui utilisent l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, les capacités paramétriques et les API. Cela facilite la personnalisation, la tarification en temps réel et offre des produits qui ne demandent pas de réclamation et donnent droit à une indemnisation immédiate, tout en respectant la conformité à la directive sur la distribution des assurances (DDA) et au RGPD.

Avis aux rédacteurs en chef

À propos de lm group

lm group fait partie des acteurs de premier plan mondial du secteur des voyages en ligne et exploite un portefeuille de marques renommées telles que lastminute.com , Volagratis, Rumbo, weg.de , Bravofly, Jetcost et Hotelscan. Le groupe s'est fixé pour mission d'être l'entreprise de voyage la plus compétente et la plus inspirante, qui s'attèle à embellir la vie des voyageurs. Tous les mois, le groupe touche, sur l'ensemble de ses sites Web et de ses applications mobiles (dans 17 langues et 40 pays), quelque 45 millions d'utilisateurs qui recherchent et réservent leurs voyages et leurs loisirs chez nous. Plus de 1 200 personnes se réjouissent de travailler avec nous et contribuent à offrir à notre public une gamme complète et enthousiasmante de produits et services liés au voyage. lastminute.com N.V. est une société cotée en bourse sous le symbole LMN sur le SIX Swiss Exchange.

À propos de Setoo

Setoo permet aux entreprises de commerce en ligne d'élaborer et de distribuer des produits personnalisés d'assurance et de protection, en augmentant les revenus liés à des services auxiliaires et en fournissant une expérience client exceptionnelle. Grâce à la plate-forme d'assurance paramétrique en tant que service de Setoo, les entreprises de commerce en ligne peuvent créer des protections nouvelles et extrêmement ciblées en l'espace de quelques minutes. Elles répondent aux préoccupations actuelles des consommateurs et génèrent des indemnisations automatiques sans avoir besoin de compléter un formulaire. Setoo agit en tant qu'agent général d'assurances et a reçu l'approbation de la FCA au Royaume-Uni (Autorité de contrôle des activités financières) et de l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) dans l'UE. Setoo a récemment annoncé une levée de fonds de Série A de 8 millions d'euros par Kamet, l'incubateur des technologies d'assurance (Insurtech) d'AXA.

Contact pour les médias

