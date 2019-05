PVH Corp. nomme Stefan Larsson au poste nouvellement créé de président





PVH Corp. [NYSE:PVH], l'un des plus importants fabricants de vêtements au monde et propriétaire de marques emblématiques telles CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, Speedo et IZOD, a annoncé aujourd'hui la nomination de Stefan Larsson au poste nouvellement créé de président de PVH Corp., une nomination prenant effet le 3 juin 2019. M. Larsson, qui sera responsable de la gestion des produits de marque et régions de PVH, aura sous ses ordres les trois PDG des marques et les présidents régionaux. Il rendra compte à Emanuel Chirico, président et directeur général de PVH. En relation avec cette annonce, M. Chirico a signé un nouveau contrat de travail de cinq ans avec la Société.

Henry Nasella, administrateur président de PVH, a commenté : « Avec la signature du nouveau contrat de travail de Manny et le recrutement de M. Larsson au poste nouvellement créé de président, nous pensons que PVH est extrêmement bien positionnée dans une perspective de leadership et de relève de la direction pour continuer de mettre à exécution nos plans stratégiques pour un bon nombre d'années. »

M. Larsson était tout récemment directeur général de Ralph Lauren Corp., un poste dans le cadre duquel il a recentré avec succès la société sur ce qui l'a rendue emblématique, amélioré sa performance et tracé la voie de sa croissance future. Avant cela, M. Larsson a occupé le poste de président mondial d'Old Navy, une division de Gap Inc., et a aidé Old Navy à réaliser 12 trimestres consécutifs de croissance rentable, ajoutant 1 milliard de dollars de ventes bénéficiaires. Pendant près de 15 ans, M. Larsson a fait partie de l'équipe qui a fait passer les ventes du revendeur suédois Hennes & Mauritz (H&M) de 3 à 17 milliards de dollars et a étendu les opérations de la société de 12 à 44 pays.

« Le talent et le parcours opérationnel de M. Larsson en font un ajout solide à l'équipe de direction de PVH », a expliqué Emanuel Chirico, président et directeur général. « Il est hautement estimé pour son orientation stratégique, son leadership avéré et son expérience internationale à favoriser la transformation et construire l'image de marque sur un marché de la consommation en constante évolution et de plus en plus dynamique. Au poste de président, je suis convaincu que M. Larsson est particulièrement compétent pour contribuer à accélérer notre croissance mondiale en dirigeant avec succès nos marques et régions, en vue de mener à bien nos priorités stratégiques, et offrir à nos actionnaires une croissance des revenus et des bénéfices et des rendements réguliers. »

Stefan Larsson a affirmé : « PVH est une entreprise exceptionnelle qui possède certaines des marques lifestyle internationales les plus célèbres. J'admire depuis longtemps ce que Manny et l'équipe de direction de PVH ont réalisé, avec un historique d'acquisitions transformatrices couronnées de succès, de construction exceptionnelle de l'image de marque, de réinvention et d'innovation, de robustes plateformes d'exploitation et de connexion à ses clients. Je me réjouis à l'idée de contribuer à l'influence de PVH et de m'associer avec l'ensemble de l'équipe de direction pour développer l'activité. »

À propos de PVH Corp.

PVH est l'une des sociétés les plus admirées au monde dans les secteurs de la mode et du style de vie. Nous propulsons les marques qui font avancer la mode ? pour de bon. Notre portefeuille inclut les marques emblématiques CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner's, Olga et Geoffrey Beene, ainsi que la marque de sous-vêtements True & Co. axée sur le numérique. Nous commercialisons toute une gamme d'articles sous ces marques propres ou sous licence, ainsi que d'autres, de renommée nationale et internationale. Nos plus de 38 000 collaborateurs opèrent dans plus de 40 pays et nous réalisons un chiffre d'affaires annuel de 9,7 milliards de dollars. C'est ce qui fait notre force à tous. C'est ce qui fait la force de PVH.

*La marque Speedo est sous licence à perpétuité de Speedo International Limited pour l'Amérique du Nord et les Caraïbes.

