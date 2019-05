Probe Metals obtient 3,4 g/t Au sur 17,8 mètres en forage de définition sur le projet Val-d'Or Est, Québec





Faits saillants :



Les résultats de forage à New Beliveau continuent de confirmer le potentiel à fort tonnage avec des intersections titrant jusqu'à 3,4 g/t Au sur 17,8 mètres, incluant 12,2 g/t Au sur 3,3 mètres, et 2,2 g/t Au sur 25,2 mètres, incluant 4,7 g/t Au sur 7,0 mètres;

Le forage d'expansion des ressources à l'est de la zone Nord continue de rencontrer de la minéralisation avec un intervalle allant jusqu'à 2,9 g/t Au sur 7,0 mètres;

Les résultats pour près de 22 000 mètres de forage dans les secteurs Pascalis, Courvan et Monique restent à venir.

TORONTO, 22 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Metals Inc. (TSX-V : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer de nouveaux résultats issus de son programme de forage en cours sur la propriété Pascalis, laquelle englobe les zones aurifères New Beliveau, Nord, Sud et Highway, près de la ville de Val-d'Or au Québec. Les résultats de cinquante-cinq (55) sondages totalisant 16 875 mètres, principalement en forage de définition et en forage d'expansion des ressources le long du couloir aurifère de Pascalis, ont été reçus (voir figure 1). Les nouveaux résultats de forage significatifs issus du programme actuel sont présentés ci-dessous.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, a déclaré : « Les résultats de la campagne de forage hivernale continuent d'indiquer la présence d'un système aurifère robuste et d'une grande étendue le long du couloir aurifère de Pascali. Les travaux réalisés jusqu'à présent ont beaucoup amélioré notre compréhension des principaux éléments qui contrôlent la mise en place de l'or et en 2019, nous planifions élargir nos programmes d'exploration pour cibler de nouveaux secteurs où nous avons identifié un fort potentiel de découverte de nouveaux gîtes aurifères. »

Bien que la croissance et l'expansion des ressources demeurent une priorité pour la Société, ces récents résultats de forage indiquent un potentiel de convertir une proportion importante des ressources tout en avançant notre modèle vers un plan d'exploitation minière basé sur des réserves futures. Les résultats de forage de définition continuent d'indiquer un potentiel pour un système aurifère à fort tonnage exploitable par fosse à ciel ouvert et confirment notre interprétation géologique en 3D tout en démontrant la continuité de la minéralisation aurifère.

Les résultats d'analyse de quelques sondages sélectionnés sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Résultats de forage sélectionnés issus du programme de forage1

Sondage De (m) À (m) Longueur (m) Au (g/t) Secteur PC-18-444 8,5 10,0 1,5 8,8 North Zone / Volcanites 86,0 95,0 9,0 1,2 North Zone / Volcanites PC-18-451 333,5 334,5 1,0 15,1 New Beliveau / Volcanites PC-18-452 117,8 164,0 46,2 0,7 North Zone / Volcanites&Dyke incluant 117,8 126,1 8,3 2,2 North Zone / Dyke incluant 120,8 121,8 1,0 8,8 North Zone / Dyke PC-18-455 207,7 214,7 7,0 2,9 North Zone / Volcanites&Dyke incluant 210,7 211,7 1,0 9,1 North Zone / Dyke PC-18-458 169,3 179,5 10,2 1,5 New Beliveau South / Volcanites incluant 169,3 171,3 2,0 4,6 New Beliveau South / Volcanites PC-18-462 42,8 52,5 9,7 1,3 New Beliveau South / Volcanites 140,5 150 9,5 1,7 New Beliveau South / Volcanites incluant 145,7 146,7 1,0 9,6 New Beliveau South / Volcanites PC-18-463 38,0 41,0 3,0 2,9 New Beliveau / Volcanites 213,5 222,0 8,5 3,2 New Beliveau / Volcanites incluant 213,5 215,0 1,5 5,7 New Beliveau / Volcanites incluant 217,5 219,0 1,5 10,2 New Beliveau / Volcanites 243,0 247,5 4,5 3,1 New Beliveau / Volcanites PC-18-464 218,8 219,8 1,0 11,0 North Zone / Volcanites&Dyke PC-18-467 103,0 109,0 6,0 2,4 New Beliveau / Volcanites 131,0 134,0 3,0 3,5 New Beliveau / Volcanites PC-18-469 156,9 177,2 20,3 1,2 North Zone / Volcanites incluant 164,0 166,0 2,0 5,5 North Zone / Volcanites PC-18-471 51,0 52,0 1,0 11,0 New Beliveau South / Dyke 222,0 239,0 17,0 2,1 New Beliveau South / Dyke incluant 237,0 239,0 2,0 11,6 New Beliveau South / Dyke PC-18-472 166,0 167,5 1,5 9,3 New Beliveau / Dyke PC-18-473 144,0 150,0 6,0 2,1 North Zone / Volcanites&Dyke incluant 148,0 149,0 1,0 10,0 North Zone / Volcanites&Dyke PC-18-474 384,7 402,5 17,8 3,4 New Beliveau / Volcanites incluant 384,7 388,0 3,3 12,2 New Beliveau / Volcanites 431,0 434,0 3,0 3,8 New Beliveau / Volcanites 461,5 466,5 5,0 2,3 New Beliveau / Volcanites PC-18-475 19,0 20,0 1,0 66,9 New Beliveau / Volcanites PC-18-477 108,5 136,5 28,0 1,0 New Beliveau South / Dyke 250,0 275,2 25,2 2,2 New Beliveau South / Dyke incluant 268,2 275,2 7,0 4,7 New Beliveau South / Dyke PC-18-478 13,0 25,0 12,0 1,5 New Beliveau / Volcanites PC-18-479 113,5 119,6 6,1 4,4 North Zone / Volcanites incluant 117,5 118,5 1,0 24,5 North Zone / Volcanites PC-18-482 263,0 264,0 1,0 86,8 New Beliveau / Volcanites PC-18-483 176,0 179,0 3,0 4,2 New Beliveau / Dyke PC-18-485 129,0 142,0 13,0 1,3 North Zone / Volcanites incluant 138,0 142,0 4,0 2,7 North Zone / Volcanites 174,3 176,3 2,0 5,4 North Zone / Volcanites PC-18-490 186,5 196,5 10,0 2,3 New Beliveau South / Volcanites incluant 186,5 188,0 1,5 13,9 New Beliveau South / Volcanites PC-18-491 317,1 328,8 11,7 2,2 New Beliveau / Volcanites&Dyke incluant 317,1 318,2 1,1 16,8 New Beliveau / Volcanites&Dyke PC-18-495 100,7 126,0 25,3 1,7 New Beliveau South / Volc&Dyke incluant 100,7 115,5 14,8 2,7 New Beliveau South / Dyke incluant 104,0 108,5 4,5 5,5 New Beliveau South / Dyke

(1) Tous les nouveaux résultats d'analyse présentés dans ce communiqué et dans ce tableau sont présentés en longueurs dans l'axe de forage sans teneur de coupure supérieure appliquée. D'autres travaux de forage sont prévus dans le secteur immédiat et ceux-ci devraient permettre de déterminer l'épaisseur réelle.

Figure 1 : Plan de surface ? Val-d'Or Est ? couloir aurifère de Pascalis

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b516eac9-949d-42db-b6b6-b44ab59c4b26

Le gîte aurifère New Beliveau

Le gîte aurifère New Beliveau est principalement constitué d'une série de zones minéralisées parallèles, orientées est-ouest et à pendage modéré, qui englobent des veines de quartz-pyrite-tourmaline aurifères. La minéralisation en or se retrouve dans les veines mais aussi dans les épontes immédiates. La teneur en sulfures est généralement de 1 à 5 % mais peut atteindre 10 % dans les sections à plus haute teneur. L'étendue de la zone d'altération, qui présente un mélange de quartz, tourmaline, dolomite, albite et pyrite idiomorphe, est généralement deux fois l'épaisseur de la veine en soi. Les dykes de diorite orientés nord-sud contiennent aussi des quantités non négligeables d'or, et les teneurs en or augmentent typiquement dans les secteurs où les dykes sont recoupés par des veines de quartz-tourmaline orientées est-ouest. Les roches encaissantes des deux systèmes minéralisés sont des roches volcaniques intermédiaires.

Combiné aux zones Highway, Nord et Sud, le gîte New Beliveau contient des ressources estimées conformément au Règlement 43-101 de 682 400 onces indiquées à 2,35 g/t d'or et 722 100 onces présumées à 2,41 g/t d'or.

Personne qualifiée :

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été vérifié par M. Marco Gagnon. Géologue. Vice-président exécutif de la Société qui est une « personne qualifiée » selon le Règlement 43-101 sur les normes de divulgation pour les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

Contrôle de qualité :

Les échantillons pour analyse aurifère sont prélevés des carottes de forage NQ sciées en deux. Une moitié fut acheminée à un laboratoire commercial et l'autre moitié conservée comme témoin. Un protocole strict de contrôle de la qualité est appliqué pour tous les échantillons de carottes de forage incluant l'insertion à tous les 20 échantillons de matériaux de référence minéralisés et d'échantillons stériles. Les analyses ont été effectuées en utilisant une pyroanalyse avec finition par absorption atomique sur 50 grammes de matériel et une réanalyse par finition gravimétrique pour les résultats supérieurs à 3 g/t Au. Des analyses d'or total (Metallic Sieve) ont été réalisées sur les échantillons qui présentaient une grande variance dans leur contenu aurifère ou sur la présence d'or visible.

À propos de Probe Metals :

Probe Metals Inc. est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de projets aurifères très prometteurs. La Société s'affaire à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Val-d'Or Est au Québec. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 000 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. La Société a été constituée à la suite de la vente de Probe Mines Limited à Goldcorp Inc. en mars 2015. Newmont Goldcorp Corporation détient actuellement une participation de 13.7 % dans la Société.

Au nom de Probe Metals Inc..



David Palmer. Ph.D.

Président et chef de la direction



Pour plus d'information :

SVP visiter le site internet de Probe Metals Inc. au www.probemetals.com ou contacter:

Seema Sindwani

Directrice relations avec les investisseurs

info@probemetals.com

+1.416.777.9467

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certaines « informations prospectives » et certains « énoncés prospectifs » (collectivement. les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et aux États-Unis. Dans les présentes. tous les énoncés. à l'exception de ceux concernant les faits historiques. notamment les énoncés concernant les résultats d'exploitation futurs et les résultats financiers futurs de la Société. constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont souvent identifiés par des termes comme « s'attendre à ». « croire ». « pouvoir ». « avoir l'intention ». « estimer ». « éventuel ». « possible » et d'autres expressions ou énoncés semblables qui indiquent la possibilité selon laquelle certains événements ou résultats ou certaines conditions « peuvent ». « pourraient ». « devraient ». se produiront ou pourront être réalisés.

Les résultats futurs réels pourraient différer considérablement. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts. et les résultats réels ainsi que les événements à venir pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs reflètent les opinions et les projections à la date à laquelle les énoncés ont été faits et sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations qui. bien qu'ils soient jugés raisonnables par Probe Metals. comportent. de par leur nature. des risques. des incertitudes et des éventualités d'ordre commercial. économique. concurrentiel. politique et social. Certain nombre de facteurs. qu'ils soient connus ou non. pourraient faire en sorte que les résultats. le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats. du rendement et des réalisations qui sont ou peuvent être exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et Probe Metals a formulé des hypothèses et des estimations fondées sur certains facteurs. Ces facteurs sont entre autre : les variations des conditions macroéconomiques en général; les variations sur les marchés des valeurs mobilières et du cours des actions de Probe; les variations des prix au comptant et des prix à terme de l'or. de l'argent. des métaux de base ou de certaines autres marchandises; les variations sur les marchés des devises (comme le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain); les changements dans la législation. l'imposition. les contrôles. la réglementation et au niveau des gouvernements. que ce soit à l'échelle nationale ou locale. et les développements politiques et économiques; les risques et les dangers associés aux activités d'exploration. de mise en valeur et d'exploitation minières (y compris les risques environnementaux. les accidents de travail. les pressions de gisement inhabituelles ou inattendues. les effondrements et les inondations); l'incapacité d'obtenir l'assurance adéquate pour couvrir les risques et les dangers; la présence de lois et de règlements qui peuvent imposer des restrictions sur l'exploitation minière; les relations de travail; les relations avec les communautés locales et les populations autochtones. et leurs revendications; la capacité d'augmentation des coûts liés aux intrants miniers et à la main-d'oeuvre; la nature spéculative de l'exploration et de la mise en valeur minières (y compris les risques d'obtenir l'ensemble des permis. des licences et des approbations nécessaires des autorités gouvernementales). et le titre de propriété des avoirs miniers. De plus. Probe Metals peut. dans certaines circonstances. être tenue de payer des frais de non-réalisation ou d'autres frais. ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats d'exploitation de Probe Metals ainsi que sur sa capacité à financer des occasions de croissance et ses activités actuelles. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs ni à l'information prospective contenus dans le présent communiqué. Sauf si la loi l'exige. Probe Metals n'assume aucune responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs concernant des opinions. des projections ou d'autres facteurs s'ils devaient changer.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué de presse.





