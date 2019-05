Mastercard et Interac font équipe pour offrir aux Canadiens un moyen rapide, simple et sécuritaire d'envoyer de l'argent à l'étranger





La Banque Nationale sera la première à mettre à l'essai cette nouvelle solution de paiement à l'international

TORONTO, le 22 mai 2019 /CNW/ - Mastercard et Interac, deux réseaux de paiement nationaux et internationaux renommés, ont annoncé aujourd'hui une collaboration visant à offrir aux Canadiens un moyen rapide, simple et sécuritaire d'envoyer de l'argent à l'étranger. Grâce à Mastercard Send, un service de paiement par voie électronique (push payments) qui permet d'envoyer de l'argent plus rapidement, plus efficacement et plus intelligemment à l'étranger, la plateforme Virement Interac permettra aux clients de transférer de l'argent du Canada vers des comptes bancaires à l'étranger, à commencer par l'Europe. La Banque Nationale sera la première à mettre à l'essai, pour ses clients particuliers, cette nouvelle solution de paiement à l'international.

Le Canada est un vaste marché pour les paiements à l'étranger, en raison de la diversité de sa population et du nombre d'entreprises qui mènent des activités dans un environnement d'affaires de plus en plus mondialisé. Selon les dernières données de la Banque mondiale, 24,5 milliards de dollars en transferts de fonds ont été envoyés du Canada vers d'autres pays1. Grâce à l'offre combinée de Mastercard et d'Interac, les Canadiens pourront se connecter à leurs services bancaires mobiles ou en ligne et envoyer des fonds en toute sécurité à l'international avec le service Virement Interac, une marque digne de confiance.

«?Les consommateurs et les entreprises mènent aujourd'hui des activités à l'échelle mondiale. Qu'il s'agisse de voyager à l'étranger, d'envoyer de l'argent à la famille ou à des amis partout dans le monde ou d'acheter des produits d'une entreprise d'ailleurs, la capacité de transférer des fonds à l'étranger rapidement, facilement et en toute sécurité est essentielle?», a affirmé Ramesh Jayakrishnan, directeur, Paiements, Mastercard au Canada. «?Les institutions financières ont besoin de solutions efficaces en termes de coûts et fiables pour répondre aux attentes de leurs clients. Cette nouvelle offre permettra aux banques d'accéder au réseau de Mastercard Send afin d'améliorer l'expérience client et d'assurer l'évolution de leur service de paiement transfrontalier, tout en tirant profit de la plateforme établie de Virement Interac?».

«?Le Virement Interac est le moyen par excellence de transférer votre argent en toute sécurité au Canada, comme en témoignent les millions de personnes qui l'utilisent chaque jour pour leurs transactions personnelles et professionnelles?», a affirmé Peter Maoloni, vice-président, Produits et plateformes, Interac Corp. «?Nous croyons que cette offre avec Mastercard et la Banque Nationale, qui propose une solution transfrontalière misant sur la confiance et la fiabilité de la marque Virement Interac, changera la donne en matière de transferts de fonds internationaux. Nous pourrons ainsi faciliter l'échange entre les institutions financières et les réseaux tout en permettant à leurs clients de transférer de l'argent à l'étranger.?»

«?C'est un grand plaisir de nous associer à deux marques de confiance pour lancer une nouvelle solution numérique qui accélérera les paiements transfrontaliers. Cette offre innovante répond à un besoin croissant d'envoyer des fonds rapidement et en toute sécurité, et aura un impact positif pour nos clients. Nous sommes fiers d'ajouter cette solution à notre expérience bancaire numérique?», a affirmé Gabrielle Cournoyer, vice-présidente, Solutions de cartes et de paiements à la Banque Nationale.

La solution Mastercard et Interac sera mise à la disposition d'autres institutions financières au Canada. Si elle est implantée, les institutions financières pourront permettre à leurs clients d'envoyer de l'argent à l'étranger dans des comptes bancaires, puis éventuellement dans des portefeuilles et des cartes mobiles.

À propos de Mastercard

Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, est une société technologique dans l'industrie mondiale des paiements. Nous exploitons le réseau de paiement le plus rapide au monde et tissons des liens entre consommateurs, institutions financières, commerçants, autorités publiques et entreprises dans plus de 210 pays et territoires. Les produits et services de Mastercard favorisent les activités commerciales au quotidien comme le magasinage, les voyages, la gestion d'entreprise et de ses finances, et ce, de manière plus simple, plus sûre et plus efficace pour tous.

Note aux rédacteurs :

Mastercard Send contribue à développer certains des produits de paiement les plus innovants du domaine. Pour les développeurs, Mastercard fournit aux institutions financières une API facile à utiliser, l'une des 35 API disponibles sur le portail Mastercard Developers. Soutenues par le réseau Mastercard, les banques bénéficient en outre d'un règlement simplifié et de l'expertise de Mastercard en matière de réseau et de conformité.

À propos d'Interac Corp.

Interac Corp., un service de transmission de paiements et de renseignements par voie numérique, exploite un système de paiement par débit de classe mondiale économique, accepté, fiable, sécuritaire et efficace. Figurant parmi les plus grandes entreprises du Canada, sa marque de services financiers, la plus fiable au pays, est choisie en moyenne 16 millions de fois par jour pour effectuer des paiements et échanger de l'argent. Depuis 35 ans, Interac Corp., à l'instar de ses prédécesseurs, l'Association Interac et Acxsys Corporation, fournit des solutions de paiement et un accès aux fonds sur des plateformes partagées sécuritaires, compatibles, fiables et efficaces, par l'intermédiaire de cartes de débit, de portefeuilles mobiles, de virements de fonds en ligne, de guichets automatiques bancaires, de solutions de paiement intégrées aux applications et d'achats en ligne. L'une de ces solutions, le service Virement Interac, est un moyen rapide, sécuritaire et pratique permettant à n'importe qui au Canada d'envoyer des fonds. Interac Corp. est constituée d'un groupe diversifié d'actionnaires, y compris des banques, des coopératives de crédit, des caisses populaires, des fournisseurs de services de traitement des paiements et des commerçants. Chef de file en matière de prévention et de détection de la fraude, l'entreprise affiche l'un des plus bas taux de fraude à l'échelle internationale. Visitez le site salledepresse.interac.ca ou suivez @INTERAC sur Twitter.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 263 milliards de dollars au 31 janvier 2019, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 23 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

1 Source : World Bank 2017 Bilateral Remittance Matrix (mise à jour avril 2018), consulté le 25 février 2019. Le total global présenté ci-dessus reflète la mise à jour la plus récente, soit décembre 2018.

