/R E P R I S E -- La FTQ invite ses militantes et militants à soutenir les lockoutés d'ABI de Bécancour/

MONTRÉAL, le 21 mai 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) invite ses militantes et militants à participer à la Grande Marche familiale du samedi 25 mai à Trois-Rivières en appui aux 1030 travailleurs et travailleuses de l'aluminerie ABI de Bécancour, mis en lockout depuis maintenant 16 mois par les multinationales Alcoa et Rio Tinto.

Les participants et participantes de la marche, qui se déroulera dans les rues de Trois-Rivières, sont invités à se rassembler à compter de 10 h 30 à l'Amphithéâtre Cogeco. «?En ces temps difficiles pour les travailleurs et travailleuses d'ABI, il est important pour la grande famille de la FTQ de manifester sa solidarité à l'endroit des hommes et des femmes touchés par cet injuste lockout décrété sans raison par de puissantes multinationales?», déclare le secrétaire général de la FTQ, Serge Cadieux.

«?Est-il besoin de rappeler que, dans ce conflit, c'est l'employeur qui est en demande constante et que, contrairement à ce qu'affirment certains, les salaires ne sont nullement en cause dans ce litige. Le Syndicat des Métallos, qui représente les travailleurs et travailleuses, est prêt à négocier en tout temps. Malheureusement, la partie patronale s'entête à faire preuve de mauvaise foi lors des rencontres de négociation en restant campée sur ses nombreuses demandes de concession?», ajoute Serge Cadieux.

«?On ne peut plus tolérer que de grandes entreprises prennent en otage des familles entières et l'économie de toute une région sans réagir. C'est pourquoi nous invitons la population à participer à cette marche familiale dans les rues de Trois-Rivières. C'est l'occasion pour nous de dire aux travailleurs et travailleuses d'ABI que nous sommes avec eux?», conclut le secrétaire général, Serge Cadieux.

Pour plus de renseignements, consulter la page de l'événement : https://ftq.qc.ca/actualites/grande-marche-familiale-lockoutes-dabi-25-mai-2019.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600?000 travailleurs et travailleuses.

