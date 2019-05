/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Ng participera à la conférence et à l'atelier qui sont organisés par la Fondation Canada-Inde à l'intention des femmes entrepreneures/





TORONTO, le 21 mai 2019 /CNW/ - Les femmes propriétaires d'entreprise doivent relever des défis uniques quand elles veulent se lancer en affaires, faire croître leur entreprise ou diversifier leurs activités. La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, prononcera une allocution et participera à un panel de discussions axé sur les femmes entrepreneures durant la conférence et l'atelier organisés par la Fondation Canada-Inde à l'intention des entrepreneures.

Date : Le mercredi 22 mai 2019



Heure : de 10 h à 11 h 30



Lieu : Centre des congrès Pearson

2638, avenue Steeles Est

Brampton (Ontario)

