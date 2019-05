/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des aînés se réuniront pour discuter du soutien à la population vieillissante du Canada/





GATINEAU, QC, le 21 mai 2019 /CNW/ - La ministre des Aînés, l'honorable Filomena Tassi, et le ministre du Développement social et du Logement, l'honorable Ernie Hudson, coprésideront la réunion des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) responsables des aînés.

Une séance de photos et un point de presse suivront.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le mercredi 22 mai 2019



HEURE : 15 h



ENDROIT : Delta Hotel Prince Edward

Salle Coles

18, rue Queen

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

Numéros de téléphone : Pour participer en anglais :

Numéro sans frais (Canada/É.-U.) : 1-877-413-4815 Code du participant : 3169582#

Pour participer en français :

Numéro sans frais (Canada/É.-U.) : 1-888-265-0903 Code du participant : 4668912#

