/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Bains parlera des données et de l'avenir du travail à la conférence Collision et au Harvard Business School Club/

OTTAWA, le 21 mai 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada, l'honorable Navdeep Bains, prononcera une allocution sur les données et la confiance et participera à un panel de discussions sur l'automatisation à la conférence Collision (anglais) à Toronto.

Date : Le mercredi 22 mai 2019



Heure : De 14 h 30 à 14 h 45 (allocution) Heure : De 15 h 40 à 16 h 00 (panel de discussions)



Lieu : Centre Enercare

100, boulevard Princes'

Toronto (Ontario)

Après cet événement, le ministre Bains parlera de confiance dans le monde numérique à un événement organisé par le Harvard Business School Club of Toronto (anglais).

Heure : De 17 h 15 à 20 h



Lieu : WeWork

240, rue Richmond Ouest

Toronto (Ontario)

