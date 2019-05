26e édition du Mondial de la bière : du 22 au 25 mai de 11 h à 23 h à la Gare Windsor de Montréal?!





MONTRÉAL, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui à 11 h que s'ouvre la 26e édition du Mondial de la bière de Montréal, le plus important festival de bières internationales en Amérique?! Les festivités battront leur plein jusqu'au samedi 25 mai à 23 h avec plus de 420 bières à découvrir et 30 autres produits (cidre, spiritueux, kombucha et hydromel). Au programme, des activités reliées à la découverte de la bière dans une ambiance festive qui saura combler les curieux, mais également tous les amateurs de bières, néophytes et épicuriens, jusqu'aux plus fins connaisseurs?!

FAITS SAILLANTS

Mercredi 22 mai 11 h : Ouverture du festival 17 h 30 : Remise des médailles du concours MBière Greg Noonan (scène) 19 h : Spectacle : Apartment 5 (scène)



Jeudi 23 mai 15 h 30 : Dégustation éducative bières et fromages (Petit Pub (#142-144) 19 h : Spectacle : The Hurt (scène)



Vendredi 24 mai 15 h 30 : Dégustation éducative bières et fromages (Petit Pub (#142-144) 19 h : Spectacle : The Royals (scène)



Samedi 25 mai 11 h : DJ musique continue 19 h : Spectacle : Croche Blanche (scène)



Jeux et divertissements : par Randoph Animation tous les jours à la scène dès 11 h 30

LA SEMAINE BRASSICOLE (20 au 26 mai)

Sept jours hauts en couleur qui transforment la métropole en capitale brassicole?!

LES SORTIES FLAVEURS et LES «?OFF MONDIAL?

* Pour la programmation complète, consultez le dossier de presse : https://drive.google.com/open?id=1mLn9vpy3r9n4PNf8DyiVcXtJFqWwvggt

AIDE-MÉMOIRE



* Nouveau site : Gare Windsor (1100, avenue des Canadiens-de-Montréal) * Nouvelles dates : 22 au 25 mai 2019 * Nouvel horaire : du mercredi au samedi de 11 h à 23 h Entrée : Gratuite Transport suggéré : Métro : stations Lucien-L'Allier, Bonaventure ou Peel Dégustation : Carte de paiement rechargeable/coupon de dégustation virtuel à 1 $ Coût : 2 à 8 coupons virtuels par dégustation pour la majorité des bières Quantité : 2 ou 4 onces par dégustation Verre : Le verre souvenir est jaugé à 2 onces et permet de servir une dégustation de 4 onces maximum de bière par service.

À PROPOS DU MONDIAL DE LA BIÈRE

Il existe maintenant 3 festivals Mondial de la bière sur la scène internationale : le Mondial de la bière Europe, France du 17 au 19 mai (3e édition à Paris et 8e édition en Europe), le Mondial de la bière de Sao Paulo, Brésil du 30 mai au 2 juin (2e édition) et le Mondial de la bière de Rio de Janeiro, Brésil du 4 au 8 septembre (7e édition).

Pour plus d'information, visitez le nouveau site web : festivalmondialbiere.qc.ca et nos réseaux sociaux : Facebook/Mondialbiere // Instagram/mondialbiere #mondialbiere

