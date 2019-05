Les soins aux aînés en piètre état : Le système de santé ne répond pas aux besoins des aînés et les Canadiens supportent un fardeau financier accru





Le gouvernement fédéral doit agir avec les soins aux aînés, dit l'AMC à des ministres responsables des aînés à Charlottetown

OTTAWA, le 22 mai 2019 /CNW/ - Le nombre de Canadiens vieillissants augmente, tout comme nos préoccupations sur la capacité de recevoir les soins de santé dont nous avons besoin. Les résultats d'un sondage national Ipsos présentés aujourd'hui ont de quoi rendre les Canadiens considérablement inquiets de l'état de notre système de santé. Alors que les plus jeunes baby-boomers atteignent l'âge de 55 ans, une part significative d'entre eux pense qu'ils devront retarder leur départ à la retraite s'ils veulent se permettre les services de santé dont ils ont besoin.

L'Association médicale canadienne (AMC) est à Charlottetown aujourd'hui, où les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des aînés sont réunis pour discuter des enjeux qui touchent nos aînés. L'AMC est présente, ainsi que les associations médicales provinciales de la région, pour informer les ministres de l'état des soins aux aînés au Canada, faisant part de leur point de vue depuis les premières lignes et dans une perspective nationale.

Voici ce que nous avons appris jusqu'ici :

Le nombre d'aînés devrait dépasser le nombre d'enfants de 14 ans et moins pour la toute première fois au Canada d'ici 2021 (source : Statistique Canada).

d'ici 2021 (source : Statistique Canada). Neuf personnes sur 10 au Canada (88 %) disent se préoccuper du nombre grandissant d'aînés, qui ont besoin de plus de soins de santé (source : Ipsos 2019).

(88 %) disent se préoccuper du nombre grandissant d'aînés, qui ont besoin de plus de soins de santé (source : Ipsos 2019). Six personnes sur 10 au Canada (58 %) pensent que les Canadiens et Canadiennes devront retarder leur départ à la retraite pour se permettre les soins de santé dont ils ont besoin.

(58 %) pensent que les Canadiens et Canadiennes devront retarder leur départ à la retraite pour se permettre les soins de santé dont ils ont besoin. Les baby-boomers pensent que l'échec à améliorer le système de santé les obligera à payer plus de leur poche pour les soins de santé, et à payer plus d'impôt.

En 2018, les proches aidants et les bénéficiaires de leurs soins ont dû dépenser directement plus de 9 milliards de dollars, et ce chiffre devrait continuer à augmenter.

En ce qui a trait aux sentiments des Canadiens et Canadiennes quant à l'avenir du système de santé, les émotions négatives (62 %) dépassent de loin les émotions positives (38 %), les principaux sentiments étant la nervosité (22 %), la peur (21 %) et la détresse (18 %) (source : Ipsos 2019).

Les préoccupations en matière de soins de santé pourraient influencer les intentions de vote à cette élection, alors que les Canadiens et Canadiennes de 55 ans et plus sont plus enclins à dire qu'ils voteront pour le parti qui a le meilleur plan pour l'avenir des soins de santé (source : Ipsos 2019).

« La satisfaction des besoins de santé de notre population vieillissante est un enjeu national, des aînés partout au pays devant assumer directement une partie des dépenses pour recevoir les soins dont ils ont besoin, a dit la présidente de l'AMC, la Dre Gigi Osler. Ce que nous voyons dans le domaine des soins aux aînés aujourd'hui illustre les limites de ces soins et le sous-financement de nos systèmes de santé, et nous pouvons - et devons - faire mieux. »

À Charlottetown, l'AMC demande de nouveaux investissements fédéraux dans les soins aux aînés, à la fois pour aider les provinces et les territoires à mieux fournir les services, et pour aider les particuliers à supporter les coûts croissants des soins de santé. Aussi, elle presse le gouvernement fédéral d'ajouter au Transfert canadien en matière de santé une prestation qui serait un soutien financier supplémentaire aux provinces qui comptent beaucoup d'aînés. De plus, nous proposons de créer une Allocation canadienne pour aînés et proches aidants d'aînés afin d'offrir un soutien financier direct aux aînés et aux aidants.

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est le porte-parole national de la profession médicale au Canada. Nous travaillons avec les médecins en exercice, les médecins résidents et les étudiants en médecine sur des enjeux d'importance pour la profession et la santé de la population canadienne. Nous préconisons des politiques et des programmes qui suscitent des changements significatifs au profit des médecins et de leurs patients.

