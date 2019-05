L'expérience du test TOEFL® est encore mieux qu'auparavant





Les candidats aux tests profiteront de diverses améliorations, dont les résultats MyBesttm et la réduction de la durée des épreuves

PRINCETON, New Jersey, 22 mai 2019 /CNW/ - Dès le 1er août 2019, tous les candidats aux tests TOEFL iBT® profiteront d'améliorations apportées au format du test et aux relevés des résultats, ainsi qu'à la simplification du processus d'inscription.

D'abord, la durée du test TOEFL® est réduite de 30 minutes, portant celle-ci à trois heures précises, bien qu'aucun changement n'ait été apporté au format global du test ni aux types de questions. Il en résulte le même test équitable, fiable et privilégié, mais comptant moins de questions dans les sections Reading (lecture), Listening (écoute) et Speaking (discours).

De plus, la nouvelle fonction MyBesttm regroupe les meilleurs résultats des candidats au test pour chaque section à partir de tous les résultats valides TOEFL iBT des deux années précédentes. Les résultats MyBest permettent aux candidats de présenter aux institutions leur meilleur rendement général au test aux fins de décisions importantes relatives à l'admission. Tous les relevés des résultats TOEFL iBT expédiés après le 1er août 2019, indépendamment de la date de l'administration du test, incluront automatiquement les résultats MyBest de même que les résultats courants propres à la date du test sélectionnée par le candidat.

« Un nombre croissant d'institutions reconnaissent l'importance de pouvoir consulter les meilleurs résultats d'un candidat selon les sections lorsqu'il subit un test standardisé à plus d'une reprise », soutient Srikant Gopal, de l'ETS, directeur général du programme TOEFL. « Nous savons également que nos candidats veulent un test en langue anglaise qui les aide à se démarquer aux yeux des responsables de l'admission. Ces changements améliorent de manière importante l'expérience de test des étudiants, alors que les institutions sont en mesure d'élargir leur bassin de candidats qualifiés répondant à leurs besoins en matière de langue anglaise. C'est donc mutuellement profitable. »

Pour compléter l'expérience améliorée des candidats au test, l'ETS a mis au point un nouveau système d'inscription et de gestion de compte. En conséquence, ces derniers bénéficieront de plus de fonctionnalités, d'une expérience d'inscription rationalisée, d'un accès facile à la préparation au test, et plus encore.

Pour obtenir plus d'information à propos des améliorations au format, aux relevés des résultats et au processus d'inscription apportées au test TOEFL, veuillez consulter le https://www.ets.org/toefl/better_test_experience. Pour obtenir des renseignements généraux à propos du test TOEFL ou pour vous y inscrire, veuillez visiter le http://www.ets.org/toefl.

À propos du test TOEFL®

Le test TOEFL® de l'anglais universitaire est reconnu par plus de 10?000 établissements situés dans 150 pays et est universellement accepté dans des destinations populaires comme les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et par plus de 98 pour cent des universités du Royaume-Uni, dont 100 pour cent des établissements Russell Group. Le test est privilégié par rapport aux autres tests de langue anglaise aux États-Unis et dans les principales destinations européennes, comme la France et l'Allemagne. Au Canada, le TOEFL est le choix privilégié des responsables de l'admission aux études supérieures. Puisque l'évaluation centrale du test est faite par de multiples évaluateurs humains anonymes, le TOEFL offre une alternative impartiale et juste à 100 pour cent. Vous trouverez plus d'information sur le test TOEFL par rapport notamment à l'inscription, aux trucs d'étude et aux questions-tests sur le site Internet Go Anywhere du TOEFL à l'adresse www.toeflgoanywhere.org.

À propos de l'ETS

À l'ETS, nous faisons progresser la qualité et l'équité de l'éducation offerte aux gens partout dans le monde en créant des évaluations à partir de travaux de recherche rigoureux. L'ETS est au service des particuliers, des établissements d'enseignement et des organismes gouvernementaux en leur offrant des solutions personnalisées pour la délivrance de certificats d'aptitude pédagogique, l'apprentissage de l'anglais et l'enseignement au niveau primaire, secondaire et postsecondaire, ainsi qu'en menant des travaux de recherche sur l'éducation de même que des analyses et des études sur les politiques éducatives. Fondée en tant qu'organisation non lucrative en 1947, l'ETS élabore, administre et évalue plus de 50 millions d'épreuves chaque année -- dont les tests TOEFL® et TOEIC®, les tests GRE® et les évaluations The Praxis Series® -- dans plus de 9?000 établissements répartis dans plus de 180 pays à travers le monde. www.ets.org

SOURCE Educational Testing Service-TOEFL

Communiqué envoyé le 22 mai 2019 à 03:45 et diffusé par :