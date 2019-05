Jefferies établit une recherche mondiale en microstratégie





Jefferies a annoncé aujourd'hui la nomination de Desh Peramunetilleke au poste de Head of Global Microstrategy Product in Equity Research. Il est basé au bureau de Hong Kong du cabinet. Desh Peramunetilleke dirige la nouvelle équipe de microstratégie, qui comprend Mahesh Kedia, Shrikant Kale, Barnis Yuen, Jeffrey Tong et Jenny Wu.

La microstratégie est un produit ascendant qui utilise les données fondamentales de l'entreprise pour créer un aperçu des marchés et des secteurs, et le combine avec les tendances macroéconomiques descendantes pour développer des stratégies d'investissement systématiques, des écrans de diagnostic et des scores de risque exclusifs pour les clients dans le monde entier et pour tous les types de placement.

"Nous sommes très heureux de voir Desh rejoindre la plateforme d'actions de premier plan de Jefferies", a commenté Peter Forlenza, Global Head of Equities chez Jefferies. "Nous développons considérablement notre plateforme d'actions asiatiques en raison de nos perspectives sur les marchés régionaux asiatiques et de l'opportunité qui s'offre à nous. Jefferies est peut-être le seul dans l'industrie à avoir l'intention et la capacité de recruter des équipes aussi impressionnantes en Asie."

M. Peramunetilleke a récemment été Head of Microstrategy chez CLSA et possède plus de 20 ans d'expérience en recherche sur les actions.

Jefferies Group LLC, la plus grande banque d'investissement mondiale indépendante à service complet basée aux États-Unis et qui se consacre au service à la clientèle depuis plus de 55 ans, est un chef de file dans la prestation de conseils, d'expertise et d'exécution aux investisseurs, aux entreprises et aux gouvernements. Notre cabinet offre une gamme complète de services bancaires d'investissement, de services-conseils, de vente et de négociation, de recherche et de gestion de patrimoine pour tous les produits en Amérique, en Europe et en Asie. Groupe Jefferies LLC est une filiale en propriété exclusive de Groupe Financier Jefferies Inc. (NYSE : JEF), une société de services financiers diversifiés.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 mai 2019 à 03:30 et diffusé par :