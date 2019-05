Kymeta annonce la nomination de S. Douglas Hutcheson en tant que président exécutif du conseil d'administration, et de Walter Z. Berger en tant que président, directeur financier et chef de l'exploitation





Kymeta, la société de communication qui resserre les mailles de la connectivité pour tout, partout dans le monde, a annoncé que S. Douglas Hutcheson intégrait le conseil d'administration de Kymeta, et sera nommé président exécutif, et que Walter Z. Berger avait été recruté en tant que directeur financier (CFO) et chef de l'exploitation (COO).

M. Hutcheson est conseiller principal en technologie, médias et télécom pour Searchlight Capital, et membre de plusieurs conseils d'administration publics et privés. Avant cela, ses fonctions de PDG de Leap Wireless pendant près de 10 ans l'on amené à superviser les opérations de la société et gérer son rachat par AT&T. Il apporte une vaste expérience des télécommunications et de la technologie, après avoir occupé plusieurs postes de direction chez Leap, et assumé des responsabilités de cadre chez Qualcomm.

« Kymeta occupe une position de leader dans le secteur des solutions de communication hybrides, et je suis ravi de devenir président exécutif », a déclaré Doug Hutcheson, président exécutif de Kymeta. « Le secteur des télécommunications a fait de grands progrès au cours des 25 dernières années, et je suis persuadé que Kymeta est bien placée pour tenir les promesses de la connectivité mobile à travers le monde. »

M. Berger a récemment exercé les fonctions de chef d'exploitation et directeur financier chez Nuvectra, une société spécialisée dans la plateforme médicale de neuromodulation. Avant de rejoindre Nuvectra, il a occupé des postes de direction chez AppDynamics, une société d'applications intelligentes de nouvelle génération, acquise par Cisco. Il a également occupé des postes de direction chez SoftLayer, une société d'informatique en nuage, acquise par IBM, et chez Leap Wireless. Il a, en outre, assumé les fonctions de chef d'exploitation, directeur financier et dirigeant général dans divers secteurs, et s'est acquis une vaste expérience en tant que cadre principal dans des entreprises du Fortune 500, et des sociétés de capital-investissement et de capital-risque. Il a également siégé dans plusieurs conseils d'administration à but lucratif et non lucratif.

« Kymeta connecte le monde avec des systèmes de télécommunications hybrides », a indiqué Walter Berger, président de Kymeta, directeur financier, et chef de l'exploitation. « Je suis ravi de rejoindre cette organisation dynamique à un moment où les opportunités de croissance sont si nombreuses. »

MM. Hutcheson et Berger rejoignent Kymeta à un moment charnière pour la société. « Nous sommes vraiment enchantés d'accueillir Doug Hutcheson et Walter Berger », a confié pour sa part Rodi Guidero, administrateur et président sortant, du conseil d'administration de Kymeta. « Tous deux apportent une expérience et une perspective précieuses qui lanceront Kymeta dans sa prochaine phase de croissance. »

À propos de Kymeta

Kymeta libère le potentiel de la connectivité satellite, combinée aux réseaux cellulaires, pour satisfaire à la demande massive en connectivité mobile, omniprésente à l'échelle mondiale. L'antenne satellite à panneau plat de la société, première de sa catégorie, et les services de connectivité K?LOtm de Kymeta fournissent aux clients du monde entier une connectivité mobile révolutionnaire sur les réseaux satellites et satellites-cellulaires hybrides. Soutenu par plusieurs licences et brevets américains et internationaux, le terminal Kymeta répond au besoin en systèmes de communication haut débit, légers et fins, qui ne nécessitent aucun composant mécanique pour s'orienter vers un satellite. Kymeta facilite la connexion pour tous les véhicules, navires ou plateformes fixes.

Kymeta est une société privée basée à Redmond, dans l'État de Washington.

Pour en savoir plus, consultez le site kymetacorp.com.

