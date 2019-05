Les commerçants turcs peuvent désormais entrer en contact avec les visiteurs chinois par le biais d'un partenariat entre Alipay et ininal





ISTANBUL, 22 mai 2019 /PRNewswire/ -- ininal, la grande entreprise de technologie financière, devient le premier partenaire d'Alipay en Turquie. ininal, première plate-forme de paiement de dernière génération en Turquie, par ailleurs filiale de Multinet Up, annonce aujourd'hui sa collaboration avec Alipay, la plus grande plate-forme mondiale de paiement en vogue d'Ant Financial Services Group, une société associée à Alibaba. En vertu de cette collaboration, Alipay sera proposé aux visiteurs venant de Chine continentale dans les magasins physiques de Turquie.

Ce service sera tout d'abord disponible dans les établissements de Dorak Holding, l'entreprise de tourisme qui planifie moult activités pour les touristes et qui gère un grand nombre de commerçants dans toute la Turquie, satisfaisant ainsi plus de 85 % des touristes chinois qui se rendent en Turquie. Parmi les commerçants qui acceptent Alipay, on trouve des détaillants de spécialités turques, des organisateurs de vols en montgolfières en Cappadoce, des magasins, des hôtels et des restaurants turcs. Les commerçants peuvent entrer en contact avec les clients chinois grâce au marketing numérique par le biais de l'application Alipay pendant que les touristes chinois visitent Istanbul et la Cappadoce. Les clients, quant à eux, peuvent effectuer des paiements en utilisant la même application Alipay où ils scannent un code QR Alipay affiché sur les terminaux de carte au moment du paiement final.

La collaboration entre ininal et Alipay va permettre aux commerçants turcs de recevoir les paiements des visiteurs chinois en dollars américains dans les établissements de Dorak Tour, alors que les utilisateurs d'Alipay paient en yuans chinois lors de leurs visites en Turquie. Dans le courant de l'été, les commerçants turcs pourront recevoir des paiements en livres turques chez les commerçants Multinet Up existants et nouveaux, qui comprennent des chaînes mondiales de restauration et des détaillants. Multinet Up, la société mère d'ininal, par ailleurs principal prestataire de services financiers en Turquie, qui réunit plus de 40 000 commerçants, utilisera son expérience dans la création de réseau et d'infrastructure pour étendre l'acceptabilité d'Alipay. ininal et Multinet Up travailleront de concert avec Alipay pour étendre le réseau en Turquie. Des bijoutiers, des boutiques de vêtements de luxe, des musées et des magasins hors taxes devraient prochainement rejoindre ce programme.

« La collaboration avec Alipay illustre le succès que connait notre marque depuis six ans. Alipay est le moyen de paiement de prédilection en Chine et il est largement utilisé par les touristes chinois à l'étranger. Le fait qu'Alipay soit davantage utilisé que l'argent liquide, les cartes de crédit et les cartes de débit est une donnée importante qui démontre la satisfaction qu'il suscite. ininal continuera à travailler avec des partenaires solides dans le monde entier pour apporter une technologie et des services avancés en Turquie », déclare Ömer Suner, PDG d'ininal.

Soulignant que les Chinois ont représenté la plus forte augmentation, non seulement en termes de nombres de personnes, mais aussi en termes de dépenses touristiques en Turquie, Ömer Suner a ajouté : « Nous estimons que la facilité de paiement fournie par cette collaboration augmentera les devises étrangères qui entreront dans notre pays et contribueront à raviver l'économie ». En janvier 2019, un rapport de Nielsen intitulé « 2018 Trends for Mobile Payment in Chinese Outbound Tourism » (Tendances 2018 en termes de paiement mobile dans le tourisme en provenance de la Chine) révèle que les touristes chinois ont payé 32 % des transactions par un moyen de paiement mobile, dépassant pour la première fois l'argent liquide, et que près de 60 % des commerçants interrogés ont vu les entrées dans leurs établissements et leurs ventes augmenter après qu'ils ont adopté Alipay.

« Alipay arrive enfin en Turquie ! Nous sommes très heureux de travailler avec ininal pour mettre en relation les commerçants turcs avec les visiteurs chinois avant, pendant et après la visite de ces derniers dans ce beau pays. Cela fait fi des barrières linguistiques et de la question des devises. Nous savons que nos clients sont attirés par les curiosités anciennes et modernes de la Turquie, et par les nombreuses expériences différentes que le pays offre, des montgolfières aux bazars et aux plages. Étant la plate-forme de paiement en vogue préférée des utilisateurs chinois, nous sommes toujours heureux de présenter à nos utilisateurs les meilleures offres et les endroits incontournables de la Turquie par le biais de nos plateformes », a déclaré Roland Palmer, responsable Europe, Moyen-Orient et Afrique chez Alipay.

