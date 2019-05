Le salon ISLE 2020, réaménagé, solution DEL et enseignes à guichet unique, aura lieu au nouveau Centre des expositions de Shenzhen





GUANGZHOU, Chine, 21 mai 2019 /CNW/ - ISLE (ISLE 2020, ou « l'exposition »), le plus grand salon professionnel international consacré au DEL et aux enseignes en Asie, se déroulera du 24 au 27 février 2020 à Shenzhen, haut lieu de la production DEL en Chine et l'un des pôles d'innovation technologique du monde. Plus précisément, l'ISLE 2020 se tiendra au Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Centre d'exposition universelle et de congrès de Shenzhen, ou Shenzhen World), le nouveau complexe d'exposition de la ville, situé à moins de 30 minutes en voiture de la plupart des grandes usines chinoises à DEL, de quoi permettre aux acheteurs internationaux de se fournir efficacement grâce à une recherche-usine facile sur la plateforme centralisée.

Revenant sur la dernière édition, Li Yingjie, chef de la direction du salon ISLE, a déclaré : « L'ISLE 2019 a connu un énorme succès en termes d'échelle et de nombre de participants. Au total, plus de 250 000 visiteurs et 1 365 exposants y ont participé, occasion aussi pour eux de découvrir des possibilités d'affaires et de s'enrichir de l'actualité du secteur. Les acheteurs internationaux en nombre accru, soit de 10 % cette année, témoignent de la croissance de l'industrie dans son ensemble. Après l'énorme succès de l'ISLE 2019, nous avons des raisons de croire que la prochaine édition du salon, ISLE 2020, qui aura lieu à Shenzhen World, un centre d'exposition plus grand et plus proche de nombreuses usines, le sera tout autant. La surface d'exposition de 160 000 mètres carrés nous permet d'inviter plus d'exposants et de mieux représenter l'industrie dans son ensemble, et nous nous réjouissons à la perspective d'y attirer plus de visiteurs professionnels. »

L'événement, prévu pour quatre jours et assorti de démonstrations, verra mettre en évidence la technologie d'affichage à l'écran, le système audiovisuel intégré, les voyants DEL et les enseignes de plus de 2 000 exposants, une expérience immersive pour le bonheur des acheteurs du monde entier.

Une grande nouveauté du salon 2020 réside dans le fait qu'il sera organisé en six zones d'exposition segmentées, chacune mettant en valeur une solution d'affichage pour différents scénarios opérationnels : ville intelligente, nouveau commerce de détail, campus intelligent, pan-divertissement, musée et cinéma numérique, sécurité et flux d'informations.

L'ISLE 2020 abordera l'ensemble de la chaîne industrielle, couvrant à la fois les chaînes d'approvisionnement en amont et en aval de l'industrie de l'affichage commercial, des systèmes audiovisuels intégrés, des DEL et de la signalisation. Les leaders du secteur, comme Absen, Unilumin, Hikvision, Aoto Electronics et Ledman, sensibles aux avantages que présente un espace d'exposition encore plus immense, celui du tout nouveau Shenzhen World, ont déjà réservé de grands stands à l'ISLE 2020.

L'ISLE 2020 accueillera également plus de 30 conférences et forums qui rassembleront plus de 110 professionnels souhaitant échanger leurs points de vue sur 11 sujets d'actualité de l'industrie. Ces rencontres seront organisées en coopération avec des partenaires, notamment la branche des applications DEL de l'Association chinoise des fabricants d'optiques et d'optoélectroniques, l'Institut chinois de la conception de scénographie et l'Association du gouvernement électronique de la province du Guangdong.

À propos du salon ISLE

Le Salon international de la technologie d'affichage grand écran, du système intégré d'intelligence audiovisuelle, d'enseignes et DEL (connu sous l'acronyme anglais ISLE), organisé par Canton Fair Advertising Co., Ltd., la Société générale des expositions des marchés internationaux de la Chine à Guangzhou et l'Association chinoise des technologies du divertissement, est une plateforme entièrement intégrée de solutions de chaîne industrielle à l'intention des professionnels dans les secteurs du DEL, de l'affichage commercial, des systèmes audiovisuels et des enseignes. Le salon ISLE, qui a eu lieu jusqu'ici au Parc des expositions de Canton à Guangzhou, se tiendra à Shenzhen World à partir de 2020.

