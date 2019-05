Sintavia annonce une coentreprise avec le Groupe Howco





Sintavia, LLC, le leader mondial en matière de fabrication indépendante d'additifs métalliques, au service des secteurs de l'aérospatiale et de la défense, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait signé un cahier des charges en vue de la création d'une coentreprise avec le Groupe Howco afin de soutenir le développement de la fabrication d'additifs au sein de l'industrie du pétrole et du gaz. La coentreprise porterait la marque du Groupe Howco et serait basée à la même adresse que le siège social de Howco en Amérique du Nord, à Houston, au Texas. Les activités de la coentreprise devraient démarrer dans le courant de l'année.

« La plupart des procédés de fabrication d'additifs exclusifs développés par Sintavia pour les secteurs de l'aérospatiale et de la défense s'appliquent également à l'industrie du pétrole et du gaz », a déclaré Brian Neff, président et chef de la direction de Sintavia. « Nous sommes ravis de collaborer avec Howco pour offrir les avantages économiques et techniques de la fabrication d'additifs à nos clients communs du secteur du pétrole et du gaz. »

Howco, une filiale à 100 % de Sumitomo Corporation, est un important distributeur mondial de matières premières et un fabricant de composants clés en main pour les matériels de forage et les équipements sous-marins et de surface. La nouvelle coentreprise se concentrera sur les matériaux communs aux secteurs de l'aérospatiale et de la défense et à l'industrie du pétrole et du gaz, notamment les alliages de nickel et l'acier inoxydable. Les conditions supplémentaires de la coentreprise n'ont pas été divulguées.

À propos de Sintavia

Sintavia est le leader mondial en matière de fabrication indépendante d'additifs métalliques, au service des secteurs de l'aérospatiale et de la défense. Grâce à ses imprimantes haute vitesse qui fonctionnent à proximité d'équipement de post-traitement de précision, un équipement de test mécanique complémentaire complet, et un laboratoire métallurgique et de poudre complet, Sintavia est en mesure d'optimiser les paramètres, de fabriquer en série et de procéder au contrôle qualité des pièces destinées à des secteurs industriels essentiels. Sintavia s'engage à respecter les normes de qualité les plus élevées du secteur ; elle détient des accréditations Nadcap, AS9100, ISO17025 et ANAB, en plus d'être conforme aux normes OASIS et ITAR. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sintavia.com.

À propos de Howco

Howco est le plus important fournisseur et transformateur indépendant d'alliages comportant une faible teneur en chrome, duplex, inox et nickel destinés à l'industrie du pétrole et du gaz. Howco gère la chaîne d'approvisionnement des matières premières en se servant de son empreinte globale complète pour soutenir ses clients dans le secteur en amont du pétrole et du gaz. Nos stocks sont positionnés stratégiquement en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie et sont adaptés aux besoins de nos clients internationaux. Howco dispose de capacités d'usinage soustractif, de traitement thermique et de fabrication clé en main basées à proximité de ses clients, et offrant le coût global le plus bas.

