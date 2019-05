La CDEC se réjouit de l'appui renouvelé du gouvernement canadien à la diversité des expressions culturelles





MONTRÉAL, le 21 mai 2019 /CNW Telbec/ - Dans un communiqué diffusé aujourd'hui, le ministère du Patrimoine canadien a annoncé l'octroi de 375 000$ à la Coalition pour la diversité des expressions culturelles, à raison de 75 000$ par année pendant cinq ans.

La Coalition pour la diversité des expressions culturelles (CDEC) se réjouit de cette annonce, qui vise à soutenir son action en faveur d'un secteur culturel dynamique et pluriel. En plus de cette somme, la CDEC tient à saluer la contribution de 375 000$ sur cinq ans au Fonds international de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO.

Les financements annoncés aujourd'hui permettront à la CDEC de continuer à promouvoir l'importance de la culture dans le développement des sociétés. Depuis vingt ans, la CDEC porte la voix des organisations de la société civile qui oeuvrent au service de la culture au Québec et au Canada ; elle défend la protection de la culture dans les accords de commerce, le maintien de la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique et la capacité de l'État à mettre en place des politiques de soutien aux expressions culturelles nationales. Dans le contexte actuel de la révision des lois sur la radiodiffusion, les télécommunications et le droit d'auteur, sa mobilisation en faveur des contenus culturels locaux est plus que jamais essentielle.

Avec cet engagement du gouvernement fédéral, la CDEC pourra aussi prolonger et développer ses projets internationaux dans le cadre de la Fédération internationale des coalitions culturelles (FICDC), dont elle assure le secrétariat. Active depuis 2007, la FICDC est issue d'une mobilisation importante de la société civile internationale en faveur de l'adoption, puis de la ratification de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Elle regroupe aujourd'hui plus de trente organisations qui agissent à travers le monde pour sensibiliser la société civile et les gouvernements à l'importance de protéger la diversité de la création à l'échelle régionale et internationale.

En cette journée mondiale de la diversité culturelle, la CDEC réaffirme sa volonté de collaborer avec le gouvernement du Canada pour maintenir un environnement favorable au déploiement d'expressions culturelles diverses, multiples, indispensables à la société canadienne.

À propos de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles (CDEC)

Fondée en 1998, la CDEC est une organisation pan canadienne qui regroupe 30 associations représentant les créateurs, artistes, producteurs, éditeurs et distributeurs oeuvrant dans les secteurs du livre, du cinéma, de la télévision, des nouveaux médias, de la musique, des arts d'interprétation et des arts visuels. Elle s'intéresse plus particulièrement au traitement de la culture dans les traités de commerce et à l'impact de l'environnement numérique sur la diversité des expressions culturelles. Elle bénéficie également du soutien du ministère de la Culture et des Communications du Québec.

