Le Canada réitère son appui envers la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles

La Coalition pour la diversité des expressions culturelles et le Fonds international pour la diversité culturelle de l'UNESCO reçoivent chacun 375 000 dollars

OTTAWA, le 21 mai 2019 /CNW/ - Le Canada accorde une grande importance à la diversité des contenus culturels accessibles aux Canadiens. Les efforts du gouvernement pour promouvoir une panoplie de contenus et de points de vue sur de multiples plateformes témoignent du respect que nous accordons à la diversité culturelle de même qu'à ses effets enrichissants sur les personnes, la société et la prospérité économique.

Aujourd'hui, l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a abondé dans le même sens en allouant 375 000 dollars sur 5 ans à la Coalition pour la diversité des expressions culturelles (CDEC), et 375 000 dollars sur 5 ans au Fonds international pour la diversité culturelle de l'UNESCO. Cet engagement financier, livré en partenariat avec la Commission canadienne pour l'UNESCO, s'avère un geste concret réitérant la volonté du gouvernement d'appuyer la diversité culturelle, une force motrice de développement et de croissance économique.

La CDEC regroupe 30 associations culturelles canadiennes qui agissent au nom des artistes, des créateurs et des entreprises dans les domaines de la littérature, de l'audiovisuel, de la musique, des arts visuels et des arts d'interprétation.

Ayant joué un rôle important dans le développement de la Convention de l'UNESCO adoptée en 2005, la CDEC est très active. Entre autres, elle suit de près les négociations commerciales; organise des colloques; réalise des études sur des sujets d'actualité, tels que la découvrabilité du contenu local dans l'espace numérique; et participe à titre de société civile aux rencontres et travaux de la Convention.

En plus de l'aider à réaliser ces activités et de contribuer à définir ses priorités futures, l'appui octroyé permettra à la CDEC de poursuivre son rôle d'hôte du secrétariat de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle (FICDC) et de maintenir les activités de la Fédération à Montréal.

Le mandat de la Fédération, soit de protéger le droit légitime des gouvernements d'adopter des politiques favorables à la diversité des expressions culturelles dans un contexte de mondialisation, s'arrime à la vision du gouvernement du Canada relativement à sa stratégie internationale visant à promouvoir la diversité culturelle à l'ère numérique et à faire avancer les objectifs de la Convention de l'UNESCO.

Le Fonds international pour la diversité culturelle, quant à lui, contribue à faciliter l'adoption de politiques culturelles qui protègent et font la promotion de la diversité des expressions culturelles. C'est aussi un moyen d'appuyer la mise en oeuvre de la Convention, en encourageant l'émergence d'un secteur culturel dynamique dans les pays en développement.

Le gouvernement du Canada se réjouit du travail accompli avec la Commission canadienne pour l'UNESCO, qui, par ses activités de consultations, de recherche et de collaboration, s'assure que la promotion des valeurs et priorités de l'UNESCO prospère au Canada, tout en permettant que la voix canadienne soit entendue à l'échelle mondiale.

« Le gouvernement du Canada se préoccupe de la santé économique des industries culturelles tout autant que de la vitalité de la création culturelle. Nous sommes fiers d'appuyer et de collaborer avec un large éventail d'intervenants, incluant la Coalition, pour tirer parti des possibilités qu'offrent les technologies numériques, garder le pouls sur le traitement de la culture dans les traités de commerce et explorer l'impact de l'environnement numérique sur la diversité des expressions culturelles. »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Le Secrétariat de la Convention de l'UNESCO de 2005 se félicite de la contribution du Canada au Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC). Grâce à l'aide précieuse du gouvernement canadien et d'autres Parties à la Convention, le FIDC poursuivra son objectif de promouvoir le développement durable et la réduction de la pauvreté dans les pays en développement qui sont Parties à la Convention de 2005. »

-- Mme Danielle Cliche, secrétaire de la Convention de 2005 de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et chef de la Section de la Diversité des expressions culturelles

« La diversité des expressions culturelles n'est pas seulement importante pour les créateurs, les producteurs et les diffuseurs. Elle est nécessaire à l'épanouissement des gens et au renforcement de la cohésion sociale. Nous, membres de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles, saluons l'engagement du gouvernement fédéral qui, grâce à ce financement, nous aidera à poursuivre notre travail pour la protection et la promotion de notre culture. »

-- Mme Solange Drouin, coprésidente de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles

Le 17 novembre 2017, la CDEC a reçu un financement ponctuel de 100 000 dollars pour assurer le maintien du siège de la Fédération à Montréal ainsi que pour des activités connexes. La société civile peut jouer un rôle important dans le cadre de la stratégie d'engagement international en vue de promouvoir la diversité des expressions à l'ère numérique. La Coalition canadienne pour la diversité culturelle a été fondée en 1998, et son siège social se trouve à Montréal. Elle regroupe 30 associations culturelles canadiennes qui représentent les producteurs indépendants, les distributeurs, les éditeurs et les artistes.

Le 13 décembre 2016, le Fonds international pour la diversité culturelle de l'UNESCO a reçu une contribution de 100 000 dollars afin de promouvoir des projets culturels dans des pays en développement. Il s'agit d'un fonds volontaire multidonateur qui favorise l'émergence d'un secteur culturel dynamique tout en améliorant les conditions économiques et sociales des pays en développement qui sont Parties à la Convention de 2005.

