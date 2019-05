MISE À JOUR - Avis aux médias - La ministre Joly rendra visite à des entreprises culinaires du comté de Prince Edward





BATH, ON, le 17 mai 2019 /CNW/ - La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly prononcera une allocution à la vinerie Grange of Prince Edward (anglais) sur les thèmes du tourisme culinaire et rural au Canada.

À la suite de chacun des deux événements, la ministre Joly tiendra un point de presse.

ANNULÉ - MacKinnon Brothers Brewing Company



Date : Le mardi 21 mai 2019



Heure : Cet événement est annulé.



Lieu : MacKinnon Brothers Brewing Company

1915 County Road 22

Bath (Ontario)



Vinerie Grange of Prince Edward



Date : Le mardi 21 mai 2019



Heure : 18 h 30



Lieu : Vinerie Grange of Prince Edward

990 Closson Road

Hillier (Ontario)

