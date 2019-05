FPI Nexus annonce la date de publication de ses résultats du premier trimestre et la conférence téléphonique pour ses résultats





MONTRÉAL et TORONTO, le 21 mai 2019 /CNW/ - Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (le « FPI Nexus » ou le « FPI ») (TSXV : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui qu'il a l'intention de publier ses résultats financiers pour le trimestre terminé le 31 mars 2019, avant l'ouverture de la Bourse de Croissance TSX le jeudi 30 mai 2019.

La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 13h00 heure normale de l'Est le jeudi 30 mai 2019 pour passer en revue les résultats financiers et l'exploitation.

Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez s.v.p. composer le 416-915-3239 (région de Toronto) ou le 1-800-319-4610 (sans frais au Canada et aux États-Unis) au moins cinq minutes avant le début de l'appel, et demander à joindre la conférence téléphonique FPI Nexus (ou « Nexus REIT conference call » en anglais).

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'au 30 juin 2019. Pour accéder à l'enregistrement, veuillez s.v.p. composer le 604-674-8052 ou le 1-855-669-9658 (sans frais au Canada et aux États-Unis) et entrer 3290 comme code d'accès.

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l'acquisition, à la propriété et à la gestion d'immeubles industriels ainsi que d'immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d'Amérique du Nord. À l'heure actuelle, le FPI est propriétaire d'un portefeuille de 70 immeubles comportant une superficie locative d'environ 3,8 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 99,910,000 parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 19,847,000 parts du FPI.

