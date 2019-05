Equifax(MD) se joint à Verifiez.Moi(MC)





TORONTO, 21 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equifax Canada Co. a annoncé aujourd'hui qu'elle travaillerait désormais avec SecureKey Technologies Inc., un chef de file en solutions liées à l'identité et l'authentification, pour permettre aux Canadiens de vérifier leur identité auprès de fournisseurs de services de confiance en toute sécurité. En tant qu'agence d'évaluation du crédit et fournisseur de solutions en matière de fraude, d'identité et de conformité de premier plan au Canada, Equifax agira comme principale vérificatrice de données par l'entremise de Vérifiez.Moi, le réseau d'identité numérique de SecureKey.



Les utilisateurs du service Vérifiez.Moi pourront consulter gratuitement leurs cotes de crédit par l'entremise de l'application d'une manière sécurisée, privée et sécuritaire. Téléchargez l'application à partir de Google Play ou de l'App Store.

«?L'entreprise Equifax jouera un rôle important comme utilisatrice précoce du service Vérifiez.Moi?», mentionne Greg Wolfond, fondateur et directeur général de SecureKey Technologies. «?Alors que notre relation stratégique se développe, nous sommes impatients d'élargir notre réseau permettant d'améliorer les expériences numériques des consommateurs, tout en protégeant leur droit à la confidentialité et en leur offrant un plus grand contrôle sur leurs données?».

«?À l'ère des opérations numériques en ligne, il est plus important que jamais que les solutions d'identification soient conçues pour permettre aux consommateurs canadiens de vérifier leur identité facilement et en toute sécurité?», souligne Tara Zecevic, vice-présidente - fraude, identité et conformité à Equifax. «?Vérifiez.Moi représente cette solution.?»

Vérifiez.Moi, développé par SecureKey Technologies Inc., en collaboration avec sept des plus grandes institutions financières au Canada, est un nouveau service qui permet aux consommateurs de vérifier leur identité par l'entremise de services en ligne à travers le Canada.

Les consommateurs seront en mesure d'utiliser les détails d'identification qu'ils ont déjà soumis via une connexion sécurisée ? comme leur institution financière ou Equifax ? pour permettre de vérifier leur identité, créer des comptes ou accéder aux services d'une autre organisation sécurisée. Cela permettra aux consommateurs d'épargner temps et efforts pour créer différentes formes d'identification, répondre à de nombreuses questions de sécurité, ou devoir passer à travers de longs processus de vérification pour authentifier la vérification en personne pour accéder aux services souhaités. Vérifiez.Moi est une solution de type chaîne de blocs munie de la technologie de confidentialité Triple-blindMC intégrée dans ses fonctions essentielles. Cela signifie que les renseignements personnels d'une personne ne seront jamais partagés sans son consentement et que personne, sauf l'utilisateur en question, ne peut voir d'où provient les données ? et où elles seront transmises.

«?En étant axé sur le consentement des consommateurs, Vérifiez.Moi offre plus de choix, une plus grande sécurité, un meilleur contrôle et une commodité améliorée pour accéder à de nouveaux services?», ajoute Mme Zecevic. «?Dans un environnement en ligne, un fournisseur doit être en confiance lorsqu'il fait affaire avec vous. Vérifiez.Moi est un nouveau service prometteur qui permettra non seulement d'aider les Canadiens à vérifier leur propre identité, mais qui possède également un énorme potentiel en vue d'aider nos clients d'affaires à uniformiser leurs processus numériques.?»

À propos d'Equifax

Equifax est une entreprise internationale offrant des solutions en matière d'informations qui utilise des données, des analyses novatrices, des technologies et une expertise de l'industrie uniques afin d'influencer les organisations et les personnes partout dans le monde, et ce, en transformant le savoir en aperçus leur permettant de prendre des décisions d'affaires et des décisions personnelles mieux éclairées. Ayant son siège social à Atlanta, Géorgie, Equifax exploite ses activités ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique Centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région d'Asie-Pacifique. Elle est membre de l'indice Standard & Poor's (S&P) 500®, et son action ordinaire est négociée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole EFX. Equifax emploie environ 11?000 employés à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez le site Equifax.com et suivez les nouvelles de l'entreprise sur Twitter et LinkedIn.

À propos de Vérifiez.Moi

Vérifiez.Moi, développé par SecureKey Technologies Inc., est un nouveau service canadien qui vous aide à vérifier votre identité en toute sécurité afin que vous puissiez réaliser rapidement vos activités en ligne, en personne et au téléphone. Vérifiez.Moi vous permet de vérifier votre identité de façon rapide et sécuritaire à partir de n'importe quel téléphone intelligent iOS ou Android, en donnant votre consentement pour que vos connexions, comme celles de vos institutions financières, fournissent certains des renseignements personnels que vous leur avez déjà divulgués. Vous avez le contrôle en tout temps puisque vous décidez quand et à qui sont divulgués les renseignements, sans compter que le service évite la divulgation de plus d'information qu'il n'en faut pour accéder aux services que vous voulez. Vérifiez.Moi est protégé par des protocoles de sécurité robustes qui préviennent la divulgation, la consultation et l'utilisation non autorisées des renseignements personnels. Vérifiez.Moi a recours à la technologie de type chaîne de blocs pour transmettre vos renseignements personnels aux participants de confiance du réseau de façon sécuritaire et confidentielle, ce qui vous permet d'accéder aux services que vous voulez, au moment qui vous convient. Pour en savoir plus, consultez le site www.verified.me.

À propos de SecureKey Technologies

SecureKey est un fournisseur de premier plan du secteur de l'authentification et de la validation d'identité qui simplifie l'accès des consommateurs aux services et aux applications en ligne. Les services de prochaine génération à confidentialité améliorée de SecureKey permettent aux gens de se connecter à des services en ligne à l'aide d'identifiants et de renseignements numériques de confiance qu'ils ont déjà en mains. SecureKey a son siège social à Toronto et des bureaux à Boston et San Francisco. Pour en savoir plus, visitez les sites www.securekey.com et www.verified.me.

Coordonnées pour les médias :

Sarah Kirk-Douglas

SecureKey Technologies

905 251-6502

sarah.douglas@securekey.com



Tom Carroll

Equifax Canada

MediaRelationsCanada@equifax.com

416 227-5290



Andrew Findlater

Relations publiques SELECT

afindlater@selectpr.ca 416 659-1197

