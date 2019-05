Le gouvernement du Canada investit dans un organisme de femmes de la région de Durham





L'organisme Women's Multicultural Resource and Counselling Centre of Durham reçoit du financement pour qu'il puisse continuer à fournir des services de soutien essentiels aux femmes et à leur famille

AJAX, ON, le 21 mai 2019 /CNW/ - Les organismes de femmes fournissent des services indispensables dans nos collectivités, et ils aident les femmes et les filles à profiter d'une sécurité financière, à vivre à l'abri de la violence et à être en mesure de participer à toutes les sphères de notre économie et de notre société. Or, depuis trop longtemps déjà, ces organismes sont sous-financés, sous-estimés et affaiblis. Le gouvernement du Canada reconnaît que les organismes de femmes sont la pierre angulaire du mouvement des femmes; maintenir et accroître leur capacité de faire ce travail important est la façon la plus efficace de promouvoir l'égalité entre les genres.

C'est pourquoi aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, s'est jointe à l'honorable Mark Holland, député d'Ajax et whip en chef du gouvernement, pour annoncer que le gouvernement du Canada investira 136?637 $ dans le Women's Multicultural Resource and Counselling Centre of Durham (WMRCDD).

Le WMRCDD est l'un des plus de 250 organismes de femmes et organismes autochtones au service des femmes aux quatre coins du Canada qui reçoivent du financement dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités du gouvernement du Canada. Les fonds octroyés résultent de l'annonce, dans le budget de 2018, d'un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada.

« Grâce à notre investissement historique, nous rendons hommage aux femmes et aux organismes de femmes qui parviennent à surmonter les obstacles et nous exprimons notre gratitude à celles et à ceux qui déploient des efforts à cet égard depuis des décennies, et ce, à l'aide d'un budget restreint. Le mouvement des femmes partout au Canada sollicite une source de financement fiable, prévisible et accessible pour assurer la viabilité de leurs travaux. Notre gouvernement a écouté. Grâce à ce financement stable et flexible, nous aidons le Women's Multicultural Resource and Counselling Centre of Durham à croître et à perdurer, parce que nous savons que les investissements dans les organismes de femmes sont la façon la plus efficace de promouvoir l'égalité des genres. En appuyant un mouvement qui a produit des résultats fantastiques, nous favorisons la croissance de la classe moyenne, nous renforçons les familles et les collectivités, et nous créons des changements durables qui profitent à tous. » [Traduction]

L'honorable Maryam Monsef, c.p., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'égalité des genres

« C'est un privilège d'être témoin de l'annonce d'aujourd'hui. Le Women's Multicultural Resource and Counselling Centre fait partie de la communauté d'Ajax depuis longtemps et accomplit un travail essentiel dans la promotion de l'égalité des genres. Étant donné les efforts qu'il déploie, cet organisme mérite pleinement ce nouveau financement qui lui permettra de mieux appuyer les femmes et la jeunesse immigrantes dans toute la région de Durham. »

L'honorable Mark Holland, c.p.

Député d'Ajax et whip en chef du gouvernement

« Nous voulons concevoir une nouvelle plateforme numérique depuis quelque temps. Nous nous réjouissons donc du financement fédéral qui nous permettra de mettre notre plan en marche et de mettre à niveau notre capacité à offrir des servir aux femmes dans la région de Durham. Nous avons hâte d'accroître notre présence numérique, car elle constituera un autre moyen de servir la collectivité et de rendre le changement possible. »

Esther Enyolu, directrice générale

Women's Multicultural Resource and Counselling Centre of Durham

Faits en bref

Dans le Budget de 2018, un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans a été annoncé, lequel vise à soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada. Outre cet investissement historique, dans le Budget de 2019, on propose d'investir 160 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans à compter de 2019?2020, dans le Programme de promotion de la femme du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres. Cela signifie que d'ici à 2023?2024, le financement accordé au Programme de promotion de la femme, qui aide les organismes admissibles à réaliser des projets visant à promouvoir l'égalité des genres en éliminant les obstacles systémiques, aura reçu 100 millions de dollars par année.

Ce financement permettra à des organismes de femmes et à des organismes autochtones au service des femmes d'éliminer les obstacles systémiques qui entravent le progrès des femmes, tout en reconnaissant la diversité des expériences en matière de genre et d'inégalité dans le pays.

Certains groupes de population sont plus susceptibles de subir des actes de violence et peuvent être confrontés à des obstacles et à des défis particuliers qui les exposent à certains risques (Statistique Canada, 2015).

La violence fondée sur le sexe peut avoir des répercussions permanentes sur la santé physique, mentale, sexuelle et génésique des victimes. Elles sont, en effet, graves et coûteuses : au Canada, les coûts économiques associés à la violence conjugale et des agressions sexuelles sont évalués à plus de 12 milliards de dollars par année.

Le Canada sera l'hôte de la conférence mondiale Women Deliver 2019, qui aura lieu du 3 au 6 juin, à Vancouver , en Colombie?Britannique. Tenue tous les trois ans, cette conférence est le rassemblement le plus important du monde portant sur l'égalité des genres, ainsi que la santé, les droits et le bien?être des femmes et des filles.

La conférence s'inscrit dans un mouvement mondial de promotion de l'égalité entre les sexes qui donne une voix à un large éventail de personnes, notamment les peuples autochtones, les jeunes et les personnes vivant dans des situations de conflit et de crise. Elle rassemblera plus de 7?000 personnes - dirigeants, influenceurs, défenseurs des droits, universitaires, militants, jeunes et journalistes - venant de plus de 160 pays; 100?000 personnes supplémentaires participeront virtuellement.

L'une des méthodes qu'emploie le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres pour promouvoir l'égalité des genres au Canada est d'accorder des fonds à des organismes admissibles dans le cadre du Programme de promotion de la femme. Les projets sont choisis par l'entremise d'appels de propositions sur des thèmes précis, ainsi que dans le cadre d'un processus de demande continu qui permet au Programme de promotion de la femme de régler des enjeux nouveaux à mesure qu'ils surviennent.

Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui visent à éliminer les obstacles systémiques à l'égalité des femmes dans trois domaines prioritaires, soit l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles, l'amélioration de la sécurité et la prospérité économiques des femmes et des filles et leur accès aux postes de responsabilité.

Appel de propositions visant le renforcement des capacités

En octobre 2018, la ministre Monsef a annoncé le lancement d'un appel de propositions dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités du Programme de promotion de la femme. Les projets locaux, provinciaux et nationaux étaient admissibles à différents montants de financement, en fonction de leurs besoins internes précis et de leur portée.

Le 8 mars 2019, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, la ministre Monsef a annoncé que plus de 250 organisations de femmes de partout au pays recevraient du financement provenant du Fonds de renforcement des capacités.

L'objectif consiste à financer les propositions qui renforceront les capacités d'organismes de femmes et d'organismes autochtones au service des femmes qui sont admissibles et dont les initiatives contribuent à un mouvement de femmes viable au Canada qui promeut l'égalité des genres. Les organisations se serviront du financement pour renforcer leur capacité de prendre de l'expansion, de répondre aux demandes de services de plus en plus importantes et de continuer de travailler en collaboration pour aborder les enjeux d'égalité des genres. Le financement résulte de l'annonce, dans le Budget de 2018, d'un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada.

L'annonce faite aujourd'hui à Ajax, en Ontario, a mis en lumière le projet suivant, choisi pour recevoir du financement dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités :

Women's Multicultural Resource and Counselling Centre of Durham (WMRCCD)

Titre du projet : Digital Age after 25 Years of Service (Passage à l'ère numérique après 25 ans de service)

Montant du financement : 136?637 $

Le WMRCCD renforcera sa présence sur Internet et créera une plateforme numérique capable de répondre aux besoins des femmes ayant des horizons linguistiques, des cultures, des coutumes, des religions et des origines ethniques différentes. Les quatre objectifs principaux de restructuration et d'expansion sont les suivants : élaborer une stratégie générale, se préparer à une présence numérique accrue, renouveler les stratégies de collecte de fonds et établir un nouveau partenariat ainsi qu'un plan de communications.

Le WMRCCD est un organisme multiculturel au service des femmes et de la jeunesse immigrantes des quatre coins du monde. Il a été fondé en 1993 pour offrir des services et sensibiliser davantage la population à l'augmentation du taux de violence contre les femmes dans leur collectivité. Il oeuvre selon une perspective intégrée de féminisme, d'antiracisme et d'anti-oppression afin d'éradiquer la violence contre les immigrantes, les nouvelles arrivantes, les enfants et les jeunes.

